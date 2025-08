Afrique Centrale: 16e Sommet de la Cémac - L'état des préparatifs présenté à Denis Sassou-N'Guesso

La prochaine session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) est prévue pour août à Bangui en République centrafricaine(RCA). Le vice-président gabonais, Dr Serafem Moudunga, a été reçu, le 31 juillet, par le président congolais, Denis Sassou N'Guesso à Brazzaville, apportant un message du président gabonais, Brice Clotaire Oligui Nguema, relatif à cette rencontre de haut niveau.

La zone Cémac s'apprête à organiser la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement, initialement prévue pour le 9 août dans la capitale centrafricaine. Dans ce contexte, le vice-président gabonais, Dr Séraphin Moudounga, a fait le déplacement à Brazzaville où il a eu un tête-à-tête avec le président congolais, Denis Sassou N'Guesso. Ce rendez-vous s'inscrit dans une tournée régionale visant à renforcer les liens entre les pays membres. Dr Séraphin Moudounga est arrivé à Brazzaville après avoir visité le Tchad, la RCA et la Guinée équatoriale pour plaider un léger « décalage » de l'évènement qui coïncide à la célébration de la Journée nationale du drapeau, des festivités importantes au Gabon.

Au cours de cette audience, le vice-président gabonais a transmis un message personnel du président Brice Clotaire Oligui Nguema, portant sur les enjeux de coopération bilatérale et sous-régionale. Dans ses déclarations, Dr Séraphin Moudounga a souligné l'importance de cette rencontre, qu'il voit comme une étape-clé avant le sommet de la Cémac, qui marquera un moment symbolique de passage de témoin à la tête de l'institution communautaire entre les présidents Faustin-Archange Touadéra et Denis Sassou N'Guesso.

Outre les discussions sur les défis économiques de la sous-région, les dirigeants de la Cémac tenteront de poser des nouvelles visant à renforcer la solidarité intra-communautaire et la coopération fructueuse entre les six États membres (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée équatoriale et Tchad). « Le président Oligui Nguema souhaite que cette conférence soit un moment de réflexion et d'échanges constructifs, où chaque État membre pourra exprimer ses aspirations et préoccupations pour un avenir commun », a déclaré Dr Séraphin Moudounga lors de son échange.

À travers cette initiative, le Congo et le Gabon confirment leur volonté de jouer un rôle actif dans le renforcement de la coopération en Afrique centrale, en mettant l'accent sur l'importance des dialogues ouverts et de la solidarité régionale. « Nos pays sont unis par des liens profonds, et il est crucial que nous travaillions ensemble pour construire un avenir meilleur pour nos citoyens », a ajouté l'émissaire du président gabonais.