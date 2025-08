Congo-Brazzaville: Coopération - Alassane Ouattara s'entretient avec Anatole Collinet Makosso

Le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a devisé avec le Premier ministre de la République du Congo, Anatole Collinet Makosso, sur la stabilité regionale et la candidature de Firmin Édouard Matoko à la direction de l'Unesco.

L' entretien, placé sous le signe de la sagesse et de la coopération panafricaine, s'est déroulé le jeudi 31 juillet à la résidence du président ivoirien. Le Premier ministre congolais était porteur d'un message du président Denis Sassou N'Guesso. Anatole Collinet Makosso a salué la sagesse et la grande expérience du président Alassane Ouattara pour sa vision lucide et son engagement en faveur de la stabilité régionale. Il a, ensuite, relevé l'attachement du président Denis Sassou N'Guesso aux relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République du Congo.

Face à un contexte international marqué par des crises multidimensionnelles, les échanges ont mis en lumière la nécessité pour l'Afrique de capitaliser sur l'expérience de ses dirigeants. Le président Alassane Ouattara a rappelé l'importance de faire preuve de sérénité, de lucidité et de responsabilité dans la gestion des défis contemporains, réitérant ainsi les enseignements de feu le président Félix Houphouet-Boigny, qui avait alerté dès 1986 sur les bouleversements à venir et l'impératif de cohésion au sein des élites africaines.

Le chef de gouvernement a, par ailleurs, sollicité le soutien du président Alassane Ouattara à la candidature de Firmin Édouard Matoko, ancien sous-directeur général de l'Unesco, ayant un profil le mieux à même de répondre aux défis d'un monde fragmenté, la capacité d'écoute, le lien avec les réalités de terrain et la volonté de transformation contenue dans son programme. Il l'a décrit comme un chevalier aguerri, profondément engagé en faveur de l'éducation, du développement durable et de la valorisation du capital humain.

Anatole Collinet Makosso a insisté sur le fait qu'il est essentiel, en cette période de turbulences, de confier l'avenir de l'Unesco à un cadre expérimenté, connaissant à la fois les rouages internes de l'organisation et les réalités du continent africain. Le président a été réceptif à cet argumentaire et a salué la démarche en exprimant son soutien clair à la candidature portée par Firmin Édouard Matoko, mettant en avant les liens historiques et fraternels entre les deux pays, tenant compte également de la contribution de l'ancien sous-directeur à la visibilité de l'Afrique au sein de l'Unesco, notamment à travers son rôle lors des récentes éditions du Prix Félix Houphouet-Boigny. La délégation congolaise s'est dite satisfaite de cette entrevue, réconfortée par l'engagement du président Alassane Ouattara plus que déterminée à porter haut la voix de l'Afrique dans les instances internationales. De l'avis des participants à cette rencontre, trois piliers, à savoir unité, sagesse et engagement panafricain, ont prévalu dans l'optique de faire de l'Afrique une force de proposition et de leadership dans le concert des nations.