Congo-Brazzaville: Coopération décentralisée - Olivier Araujo et Pierre Ngolo échangent leurs points de vue

En séjour de travail en République du Congo, le maire de Charly, Olivier Araujo, a échangé le 31 juillet à Brazzaville avec le président du Sénat, Pierre Ngolo, sur les questions liées à l'assainissement et la décentralisation.

Se félicitant de la qualité des échanges, le maire de Charly, une commune française située dans la métropole de Lyon, en région Auvergne-Rhône-Alpes, a rappelé que l'objectif de cette rencontre était d'évoquer un certain nombre de sujets de coopération entre les communes françaises et le Congo. « J'ai eu l'occasion d'évoquer les sujets d'actualité, notamment la question d'assainissement qui est, en France comme au Congo, une difficulté sur laquelle nos élus sont extrêmement impliqués, et je suis heureux de constater que le sujet est pris à bras le corps au Congo et que le Sénat est une force de propositions dans l'ensemble de ces sujets », a rappelé Olivier Araujo à sa sortie d'audience.

Evoquant la question d'échanges d'expériences, il a rappelé que la France a sur ses territoires un certain nombre d'entreprises expertes dans le domaine de l'assainissement dont certains ont participé à ces échanges. « Je crois qu'aujourd'hui, nous devons penser de la coopération sous une forme de partage, et les institutions françaises, la commune de Charly dont je suis maire, est totalement impliquée dans cette dynamique et est heureuse de pouvoir être un acteur ou en tout cas un partenaire majeur des institutions congolaises », s'est-il réjoui.

S'agissant de la décentralisation, le maire de Charly a reconnu que le président du Sénat était très attaché à cette question. En effet, Pierre Ngolo a pu faire part à ses interlocuteurs de l'ensemble des travaux actuellement menés, notamment dans les départements. D'où la nécessité pour les deux parties d'avoir une vision commune sur ce sujet très important. « Je suis ravi de voir, de constater la tenue et la qualité de la réflexion des travaux qui sont actuellement menés au Sénat sur cette question de décentralisation du pouvoir, de l'organisation territoriale, et nous voyons bien que le Congo aujourd'hui est dans une démarche proactive qui va dans le bon sens, il me semble », a-t-il poursuivi.

Olivier Araujo a rappelé, par ailleurs, qu'en France la décentralisation a été mise en place depuis de nombreuses années, mais c'est un processus évolutif en permanence qui montre, avec le temps, l'expérience que c'est une façon de pouvoir développer l'ensemble du territoire, de faire le maillage territorial avec des institutions ayant une organisation propre, une certaine autonomie. « Effectivement, nous voyons bien que la notion de décentralisation est un marqueur fort de développement de l'ensemble du territoire du pays, un levier fondamental pour apporter le développement local dans le pays », a conclu le maire de Charly, en France.