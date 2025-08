Congo-Brazzaville: Développement du football - Le Congo veut signer un partenariat avec l'Olympique lyonnais

Une délégation du club français Olympique Lyonnais(OL), conduite par sa présidente Michelle Kang, a rencontré le président congolais, Denis Sassou N'Guesso, le 31 juillet, à Brazzaville pour discuter des termes du partenariat censé être conclu en septembre prochain. Ce futur partenariat sportif devrait contribuer à dynamiser le développement du football au Congo.

La rencontre du chef de l'État avec la délégation de l'OL visait à dévoiler un partenariat prometteur entre le club olympien et le gouvernement congolais, qui sera officiellement signé en septembre à Brazzaville. À la tête de l'OL depuis le 30 juin 2025, Michelle Kang a exposé les grandes lignes de ce partenariat d'une durée de quatre ans, visant à soutenir le développement du football dans le pays jusqu'en juin 2029. Elle a partagé avec le chef de l'État ses visions et ambitions pour le football congolais, plaçant l'accent sur l'importance d'une collaboration étroite avec le ministère des Sports.

Ce nouveau projet sportif devrait non seulement renforcer la structure du football au Congo, mais aussi contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération de talents sur la scène sportive internationale. Il a pour objectif, selon les deux parties, de revitaliser le football au Congo, en particulier le centre de formation de Tinkélé, un site emblématique du pays. « Nous sommes ici pour discuter des nombreux enjeux liés au football congolais et de la manière dont notre club peut contribuer significativement à son essor. Nous avons évoqué un certain nombre d'actions concrètes orientées vers le développement du football au niveau national, plutôt que de se concentrer uniquement sur les clubs », a déclaré Michelle Kang.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, le club français prévoit d'apporter son expertise en matière de formation des jeunes joueurs, d'organiser des stages et des échanges techniques, ainsi que d'initier des programmes de sensibilisation à l'importance du sport pour la jeunesse. L'OL, fondé en 1950, a su s'imposer comme un acteur majeur du football européen, et cette alliance s'inscrit dans une démarche de coopération internationale, visant à partager les meilleures pratiques et à offrir aux jeunes talents congolais de nouvelles opportunités.