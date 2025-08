Ile Maurice: Le ministre Sukon - «Maurice exporte jusqu'à 14 000 primates par an»

L'ouverture de la Primate Management Conference Mauritius s'est tenue au Hennessy Park Hotel, à Ébène, le lundi 28 juillet, avec la vision de Faire de Maurice un pôle de recherche biomédicale. Yannick Hardy, président de la Cyno Breeders Association, a exprimé sa gratitude pour cette toute première conférence, qui accueille 11 conférenciers internationaux et d'éminents experts. Témoignage de la reconnaissance internationale de Maurice comme fournisseur de primates pour la recherche biomédicale. «C'est une reconnaissance du potentiel immense que possède notre pays en tant que pôle de recherche.»

Après avoir remercié le ministre de l'Éducaion tertiaire, de la science et de la recherche, Kaviraj Sukon, pour sa présence, Yannick Hardy a expliqué que «Maurice est une référence d'excellence pour la recherche scientifique en Europe et aux Etats-Unis (...) et le fruit d'années de dévouement et de professionnalisme qui aurait été impossible sans des normes rigoureuses de supervision réglementaire et la collaboration des autorités gouvernementales».

Il a ensuite souligné l'impact du secteur sur l'économie. «40 % des exportations de Maurice vers les États-Unis en 2024 proviennent de nos membres, qui emploient 2 000 personnes directement et soutiennent 5 000 emplois à travers la chaîne de valeur (...) et un chiffre d'affaires de Rs 5 milliards en devises étrangères.»

Le ministre Kaviraj Sukon a qualifié l'événement d'historique : «Nous continuerons à soutenir tous les acteurs engagés sur cette voie. Maurice est reconnu comme un fournisseur de primates de recherche fiable et éthique... et exporte 14 000 spécimens par an vers des laboratoires de premier plan.» Le gouvernement, a-t-il ajouté, soutient cette vision de soulager la souffrance et prolonger la vie. «Maurice a joué un rôle discret, mais essentiel dans la santé publique mondiale. Mais il ne doit pas juste fournir des primates, mais devenir un partenaire de confiance à part entière.»

Steven Schapiro , professeur associé du Michale E. Keeling Center for Comparative Medicine and Research, a ensuite remis les choses en perspective : «Cette conférence vise à faire progresser la gestion, la recherche et le bien-être des primates en vous aidant à améliorer les excellentes choses que vous faites déjà... Nous sommes ici pour planter des idées, semer des graines, et c'est vous qui allez les fertiliser et les faire pousser.»