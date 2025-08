Addis-Abeba — L'Éthiopie est de plus en plus reconnue pour son leadership dans la lutte contre le changement climatique et la promotion de la résilience environnementale, ont affirmé des membres de la communauté diplomatique basée à Addis-Abeba et des investisseurs étrangers.

L'Éthiopie a annoncé jeudi qu'un nombre record de 714,7 millions de jeunes arbres ont été plantés en une seule journée dans tout le pays.

La campagne nationale de plantation d'arbres, organisée sous le thème « Le renouveau par la plantation », s'inscrit dans le cadre du plan annuel de l'Éthiopie visant à planter un nombre impressionnant de 7,5 milliards d'arbres pendant la saison des pluies.

Des ressortissants étrangers ont participé hier à la plantation historique de 714,7 millions de jeunes arbres en compagnie de représentants du gouvernement à Sheger City, près de Furi.

Liu Xiao Guang, ministre conseiller à l'ambassade de Chine à Addis-Abeba, a déclaré que l'Éthiopie joue un rôle crucial, grâce à son initiative « Héritage vert », dans la lutte contre le changement climatique et la création d'un avenir meilleur pour les générations futures.

En outre, il a souligné la nécessité de collaborer pour atténuer les effets négatifs du changement climatique.

Il a ajouté : « Nous apprécions cette initiative « Héritage vert ». Je pense qu'elle est bénéfique pour les générations futures et pour la communauté.»

De même, Mahdi Zemmouchi, directeur général d'Ethiopian Steel Profiling and Building Plc, a salué l'engagement du gouvernement éthiopien, soulignant qu'il s'agit d'un signe de son sérieux.

« Je suis plus motivé à planter des arbres et à penser à notre environnement, car l'Éthiopie prend ce sujet très au sérieux. Et c'est une véritable vertu de l'Éthiopie », a-t-il ajouté.

Les entreprises souhaitant investir dans le secteur agricole constateront que l'Éthiopie prend le changement climatique au sérieux et qu'elles deviennent plus résilientes, a-t-il ajouté.

Le PDG de Safaricom Éthiopie, Wim Vanhelleputte, a quant à lui encouragé les gouvernements, les entreprises privées et les organisations internationales à s'unir pour ce type d'initiatives.

L'Éthiopie a déjà planté plus de 40 milliards d'arbres ces dernières années grâce à l'Initiative Empreinte Verte, portant ainsi la couverture forestière à 23,6 % et réaffirmant son engagement en faveur de la restauration environnementale et de la résilience climatique.