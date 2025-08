Algérie: Le président de la République déterminé à promouvoir les relations algéro-libanaises en un véritable partenariat

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, mardi soir à Alger, sa détermination et sa volonté de promouvoir les relations algéro-libanaises en un véritable partenariat, incarné par une coopération approfondie et une concertation politique permanente.

Dans une déclaration conjointe à la presse avec le président de la République libanaise, pays frère, M. Joseph Aoun, qui effectue une visite officielle en Algérie, le président de la République a indiqué que cette visite constitue "une étape extrêmement importante dans le processus des relations fraternelles fortes et enracinées entre les deux pays, ainsi qu'une occasion précieuse pour approfondir et étendre la coopération bilatérale".

Il a précisé que ses entretiens "constructifs et fructueux" avec son homologue libanais avaient permis d'aborder "plusieurs dossiers liés à la coopération en place entre les deux pays et les perspectives de son intensification et de son élargissement".

"Après avoir procédé à une évaluation globale de ces dossiers, il a été convenu d'accélérer la tenue de la première session de la commission mixte algéro-libanaise, qui marquera un nouveau départ et un cadre favorisant une coopération pérenne et fructueuse, intégrant hommes d'affaires et opérateurs économiques, à travers l'activation du Conseil d'affaires conjoint", a expliqué le président de la République.

Et d'ajouter qu'après avoir passé en revue les domaines de coopération et les opportunités d'investissement dans les deux pays, il a réitéré à son homologue libanais "l'engagement constant et indéfectible de l'Algérie à faire preuve de solidarité avec le peuple libanais frère en toutes circonstances, ainsi que son attachement à la sécurité et à la stabilité du Liban".

Il a, à ce propos, rappelé "les efforts consentis par l'Algérie au Conseil de sécurité des Nations unies pour mettre fin aux violations de la souveraineté libanaise par l'occupation israélienne, ainsi que son engagement à ne ménager aucun effort, y compris l'appui à la résolution onusienne prorogeant le mandat de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL)".

Il a fait savoir que les entretiens avaient aussi porté sur "les derniers développements de la question palestinienne et la nécessité impérieuse de mettre fin au génocide et à la politique de famine à Ghaza et de mettre en échec les tentatives de déplacement forcé de sa population".

Dans le même contexte, le président de la République a exprimé "sa profonde préoccupation face aux récents développements en Syrie, aux attaques ciblant ce pays frère et aux tentatives d'ingérence dans ses affaires intérieures".

Les entretiens ont en outre permis d'évoquer la situation en Libye, au Soudan et au Yémen, a ajouté le président de la République, insistant, à ce titre, sur "l'importance de joindre les efforts arabes et internationaux pour soutenir, accompagner et permettre à ces pays frères de surmonter les crises qu'ils traversent".

"Afin de pérenniser la concertation et la coordination politique entre nos deux pays sur tous ces dossiers sensibles, nous avons tenu à réactiver le mécanisme de concertation politique", a dit le président de la République.

Il a, par ailleurs, réaffirmé sa détermination et sa volonté de promouvoir les relations algéro-libanaises en "un véritable partenariat, incarné par une coopération approfondie et une concertation politique permanente".