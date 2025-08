Algérie: Initiative ART 2 - 16 porteurs de projets innovants dans le domaine des industries culturelles et créatives retenus

ALGER — Seize (16) porteurs de projets innovants dans le domaine des industries culturelles et créatives, retenus dans le cadre de la 2e édition du programme "Initiative Art" visant à encourager les start-up à investir dans les domaines de la culture et à contribuer à la transition économique du pays, ont été annoncés jeudi à Alger.

L'annonce a été faite à l'occasion du lancement de la 2e édition de "Initiative Art" (31 juillet-3 août) organisée par le ministère de la Culture et des Arts, en coopération avec le ministère de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises et en partenariat avec l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins (ONDA) et l'Ecole supérieure algérienne des affaires (ESAA).

Dans une allocution lue en son nom par le chef de cabinet, Mohamed Sidi Moussa, le ministre de la Culture et des Arts, Zouhir Ballalou a souligné que ce "programme ambitieux" destiné aux jeunes porteurs de projets innovants dans le domaine des industries culturelles et créatives, vise à "créer un espace favorable aux innovateurs pour développer leurs idées et les transformer en projets durables contribuant à la promotion de l'économie culturelle nationale et à renforcer la place de l'Algérie en tant qu'incubateur d'énergies créatives".

Le ministre a rappelé que le ministère s'est lancé, depuis l'année dernière, dans l'organisation de la 1ère édition de "Initiative Art", en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et ce dans le cadre de "la stratégie nationale de la propriété intellectuelle visant à mettre en place un cadre global pour protéger l'innovation et encourager la créativité en tant que vecteur essentiel du développement".

De son côté, le directeur du Bureau extérieur de l'OMPI en Algérie, M. Mohamed Salek Ahmed Athmane, a salué le "grand succès" de la première édition du programme "Initiative Art" en Algérie, grâce à "l'attention particulière accordée par les hautes autorités algériennes à la culture, au patrimoine national, aux arts et au développement des industries culturelles et créatives".

Le responsable a souligné que l'Algérie est le "premier pays arabe à bénéficier de ce programme qui vise à identifier les défis auxquels sont confrontées les start-up, à y apporter des solutions et à accompagner des experts en affaires et en propriété intellectuelle pour élaborer une stratégie spécifique aux entreprises activant dans le domaine de l'industrie créative".

Le programme "Initiative Art 2" a vu la sélection de 16 porteurs de projets innovants parmi 100 candidats, en se basant sur leur capacité à contribuer au développement du secteur culturel à travers des modèles novateurs soutenant l'économie créative.

Les participants bénéficieront pendant quatre jours , d'ateliers pratiques portant sur les domaines de l'analyse de marché, de la modélisation économique, de la mobilisation stratégique des droits de propriété intellectuelle, ainsi que de la communication créative.