Algérie: Le pays s'apprête à assumer la présidence du CPS de l'UA pour le mois d'août

ALGER — L'Algérie s'apprête à assumer la présidence du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) au cours du mois d'août prochain et consacrera son mandat à la promotion de l'agenda de la paix et de la sécurité de l'organisation panafricaine.

Durant son mandat, l'Algérie oeuvrera de concert avec les autres Etats membres du CPS afin d'aborder les défis sécuritaires actuels du continent et de promouvoir l'agenda de la paix et de la sécurité de l'UA.

La présidence algérienne sera ponctuée par des réunions importantes portant sur la situation au Soudan et au Soudan du Sud ainsi que par d'autres séances thématiques sur la gouvernance et le système d'alerte précoce dans son volet relatif à la coordination entre le Mécanisme africain d'évaluation par les pairs (MAEP), le Centre de l'UA pour la lutte contre le terrorisme (AUCTC) et le Mécanisme de l'UA de coopération policière (Afripol).

Le programme de travail de la présidence prévoit également une réunion consacrée à l'examen du cadre de référence du Sous-comité de lutte contre le terrorisme du CPS, ainsi qu'une rencontre de coordination avec les membres africains du Conseil de sécurité de l'ONU.

L'ordre du jour proposé dans ce sens traduit la ferme volonté de l'Algérie de diriger le Conseil pour faire face aux multiples défis et affirmer sa place en tant qu'instance centrale au niveau continental.

L'Algérie a été élue, le 15 avril dernier, membre du CPS de l'UA pour un mandat de trois ans (2025-2028). Cette élection se veut une reconnaissance du rôle axial de l'Algérie dans les efforts de prévention et de règlement des conflits en Afrique ainsi que dans le renforcement de la paix et de la sécurité dans le continent.