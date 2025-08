Algérie: Arkab reçoit la professeure Leila Chentouf, chercheuse algérienne spécialisée en économie de l'énergie

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, M. Mohamed Arkab a reçu, jeudi, la professeure Leila Chentouf, chercheuse algérienne résidant à l'étranger, spécialisée en économie de l'énergie, commerce international et développement durable, laquelle a exprimé sa disposition à mettre son expertise au service de l'Algérie, notamment dans les domaines de la fabrication d'équipements, des partenariats, de la formation et de la recherche, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, tenue en présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des Energies renouvelables, Noureddine Yassaâ, ainsi que de cadres du ministère, Mme Chentouf a présenté un exposé sur son projet académique et de recherche visant à accompagner les grandes compagnies pétrolières dans leur transition vers des pratiques durables, précise le communiqué.

Elle a également exposé le projet sud-méditerranéen (MedSud), consacré au développement durable dans la région méditerranéenne.

A cette occasion, la chercheuse a réaffirmé sa disposition à partager son expertise avec les entreprises nationales, en particulier en matière de transition énergétique, de fabrication locale d'équipements solaires, d'évaluation des partenariats internationaux dans le domaine de l'énergie, ainsi que du développement des capacités humaines, de la recherche scientifique et de la formation spécialisée en Algérie, ajoute la même source.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement des échanges avec les compétences nationales établies à l'étranger et de l'échange de vues sur leur contribution aux programmes de développement national, notamment dans les secteurs stratégiques à caractère scientifique et technologique, tels que les énergies renouvelables, la transformation des modèles économiques dans le secteur énergétique, l'exploitation des ressources minières et l'élaboration d'études stratégiques liées aux secteurs de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables.

La rencontre a porté sur les moyens de coopération dans d'autres domaines, comme l'analyse des politiques publiques relatives aux accords internationaux dans le secteur de l'énergie et le renforcement des instruments de financement des projets liés aux énergies renouvelables.

Il s'agit également de tirer profit de l'expérience de Mme Chentouf en tant que conseillère économique ayant participé aux négociations de l'Algérie avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), et en tant qu'enseignante dans plusieurs universités européennes spécialisées dans le management et le commerce international, selon le communiqué.

Dans ce contexte, M. Arkab a salué les compétences de Mme Chentouf, affirmant que "le Gouvernement algérien, sous la direction et les orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, accorde une attention particulière à la valorisation des compétences établies à l'étranger et à la réunion des conditions propices pour contribuer au processus de transition économique nationale, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la formation et de l'innovation".

La chercheuse a réaffirmé, pour sa part, son attachement à poursuivre le travail et la coopération avec le secteur et à mettre son expérience au service du pays pour concourir à la réussite des projets de développement durable et à la réalisation de la souveraineté énergétique de l'Algérie, conclut le communiqué.