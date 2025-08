Alger — Le parquet près le tribunal de Bir Mourad Raïs (Alger) a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire pour "négligence et imprudence" ayant entraîné la mort de quatre (4) personnes dans les tragiques événements survenus lors du match MC Alger-NC Magra au Stade du 5 Juillet, a indiqué jeudi un communiqué du parquet.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le procureur de la République près le tribunal de Bir Mourad Raïs informe l'opinion publique que, suite à l'enquête ouverte par les services de la police judiciaire et la commission ministérielle ad hoc sur les tragiques événements survenus lors du match MC Alger-NC Magra au stade du 5 Juillet, ayant fait (4) morts et plusieurs blessés, le parquet a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire sur ces graves faits pour négligence et imprudence ayant entraîné la mort et divers préjudices corporels, conformément aux articles 288 et 289 du Code pénal, afin de déterminer les responsabilités et d'engager les poursuites contre toute personne dont l'implication dans ces faits est établie", a précisé le communiqué.

"Toutes les mesures légales seront prises avec rigueur et fermeté contre toute personne ayant commis ces graves faits, directement ou indirectement", a souligné la même source, ajoutant que "le parquet informera l'opinion publique des résultats de l'information judiciaire en temps voulu".