Maroc: Sti Fadma, un havre de fraîcheur pour les touristes marocains et étrangers

Situé au coeur de la vallée de l'Ourika, au pied du Haut Atlas, le village de Sti Fadma devient, en été, une destination très prisée tant par les touristes marocains que par les visiteurs étrangers. A seulement une heure de route de Marrakech, ce havre de fraîcheur offre un contraste saisissant avec les températures étouffantes de la Cité ocre.

En été, alors que le thermomètre dépasse souvent les 40 °C à Marrakech, Sti Fadma bénéficie d'un climat plus clément, avec des températures oscillant entre 25 et 30 °C. Cette fraîcheur naturelle attire de nombreuses familles en quête de répit, notamment durant les mois de juillet et août, considérés comme la haute saison touristique.

L'attraction phare du village reste incontestablement les sept cascades de Sti Fadma, accessibles par une agréable randonnée. De nombreux guides locaux proposent d'accompagner les visiteurs jusqu'aux cascades les plus élevées.

Les randonneurs peuvent également profiter de baignades rafraîchissantes dans les vasques naturelles, tout en admirant de magnifiques vues sur les montagnes environnantes.

Les bords de la rivière s'animent grâce à de petits restaurants traditionnels où l'on peut savourer des tajines cuits au charbon, souvent les pieds dans l'eau. En plus de la gastronomie locale, les visiteurs peuvent découvrir l'artisanat de la région et acheter des produits tels que du miel, des plantes médicinales ou encore de l'huile d'argan.

L'ambiance à Sti Fadma, l'un des sites touristiques les plus fréquentés de la province d'Al Haouz, est particulièrement conviviale, surtout les week-ends et jours fériés, où l'affluence est forte tant de la part des visiteurs locaux que des touristes étrangers.

Mohamed Benaddi, président du Bureau des guides diplômés de Sti Fadma, a confié à la MAP que les efforts déployés pour moderniser le réseau routier sur environ 30 km ont contribué à renforcer l'attractivité de la région.

Pour accompagner cet engouement, notamment pendant les mois de juillet et août, les 25 guides accrédités du Bureau proposent diverses activités : visites des cascades, randonnées pédestres, découvertes de villages amazighs ou encore excursions à dos de mule, a-t-il ajouté.

Dans le même esprit, Messaoud Fatihi, président de l'Association des restaurateurs et commerçants des Cascades de Sti Fadma, a indiqué que toutes les conditions sont réunies pour offrir les meilleures prestations aux visiteurs, précisant que des contrôles rigoureux et des inspections régulières sont menés afin de garantir la qualité des produits servis dans les restaurants locaux, tout en veillant au respect de la grille des prix en vigueur.

De plus, a-t-il ajouté, l'Association organise, en partenariat avec les autorités locales, les associations de la société civile et le Bureau des guides, des campagnes de sensibilisation auprès des visiteurs sur l'importance de préserver ce site, considéré comme un patrimoine naturel exceptionnel. L'objectif est d'assurer une expérience touristique de qualité et respectueuse de l'environnement.

En résumé, Sti Fadma, en été, se consolide comme une destination idéale pour celles et ceux qui souhaitent allier nature, fraîcheur et dépaysement, dans une atmosphère authentique et chaleureuse.