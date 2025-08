Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 02 août 2025

Sonko présente le Plan de redressement économique et social du Sénégal

Ce vendredi 1er août 2025, la présentation officielle du Plan de redressement économique et social du Sénégal, intitulé ''Jubbanti Koom'', a eu lieu. Cette cérémonie a été présidée par Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République, avec la participation de son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko.

Ce programme structurant vise à corriger les déséquilibres macroéconomiques et à impulser une nouvelle dynamique de croissance inclusive et durable. Il constitue une feuille de route stratégique pour lever les contraintes économiques majeures, en mettant un accent particulier sur la rigueur budgétaire, la rationalisation des dépenses publiques et la mobilisation efficiente des ressources. ( Source allAfrica )

Le Togo, acteur engagé du dialogue parlementaire mondial

Le Président de l’Assemblée nationale togolaise, Kodjo Sévon-Tépé Adédzé, a participé à la 6e Conférence mondiale des présidents de Parlement qui s’est achevée jeudi à Genève, indique Togo Matin en vente vendredi.

Organisé par l’Union interparlementaire (UIP) en collaboration avec les Nations Unies, ce rendez-vous majeur a rassemblé des représentants parlementaires du monde entier autour des enjeux de paix, de démocratie et de coopération internationale. (Source Togonews )

CEA/SADC/UA unies pour coordonner les efforts de paix en RDC

La Communauté d’Afrique de l’Est (EAC), la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC) et la Commission de l’Union africaine (CUA) ont convenu de fusionner leurs secrétariats techniques en un organe conjoint unique pour coordonner les efforts de paix dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), en proie aux conflits.

La décision d’unir les forces des trois organisations ( CEA/SADC/UA) pour la paix en RDC a été prise lors d’une réunion de haut niveau tenue à Nairobi, coprésidée par le kenyan William Ruto, représentant l’EAC, et le zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, représentant la SADC. ( Source Apanews )

USA : 20 pays africains touchés par les droits de douane de Trump

Les États-Unis ont annoncé, le 31 juillet 2025, l’imposition de nouveaux droits de douane sur les exportations en provenance de 20 pays africains. Le décret, signé par le président Donald Trump, entrera en vigueur dans sept jours. Il s’inscrit dans une politique commerciale plus offensive, visant à rééquilibrer les échanges.

Parmi les pays les plus concernés figurent l’Algérie, la Libye et l’Afrique du Sud, qui subiront des taux pouvant atteindre 30 %. D’autres nations comme la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Zimbabwe, la Tunisie, la RDC et le Mozambique verront leurs produits taxés entre 15 et 25 %. ( Source : Africanews )

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Entre neutralité et engagement, la délicate ligne de crête des artistes

De la culture à la politique, les grandes figures de la musique ivoirienne n’hésitent pas à franchir le pas et affichent, une fois encore, ouvertement leur soutien aux candidats à la présidentielle d’octobre. Une mobilisation qui a jalonné l’histoire du pays.

Ce 19 juin, au siège du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), le chanteur de reggae Serge Kassy, accompagné de l’ancien animateur vedette George Taï Benson, était ovationné pour leur entrée au comité de pilotage du mouvement « Trop c’est trop », initié par l’ancien chef de l’État Laurent Gbagbo, candidat inéligible à la présidentielle d’octobre. (Source Jeune Afrique)

Bénin: Sur ses propos face à la jeunesse, Boni Yayi répond à Patrice Talon

À la veille du 65e anniversaire de l’indépendance du Bénin, l’ancien président Boni Yayi a livré un message au ton franc, mêlant bénédiction, exhortation et critique politique. Sans nommer directement le discours de Patrice Talon tenu quelques jours plus tôt au palais présidentiel, l’ancien chef d’État y a pourtant répondu point par point en exposant ses griefs et en réitérant sa volonté d’un dialogue sincère.

Dans une allocution empreinte de solennité, Boni Yayi a dénoncé la situation des libertés publiques au Bénin depuis 2016. Il évoque des cas de « privations de libertés fondamentales » et « le non-respect des droits de l’homme », notamment en matière électorale. Il a cité nommément plusieurs détenus, dont l’ex-ministre Reckya Madougou, le professeur Joël Aïvo, et le jeune Julien Kankpon, présenté comme « un surdoué de la plume ». (Source beninwebtv)

Burkina Faso : Huit magistrats sanctionnés dans le cadre de la réforme judiciaire

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) du Burkina Faso a prononcé des sanctions disciplinaires contre huit magistrats lors de sa première session extraordinaire du 28 au 30 juillet 2025. Ces mesures, rendues publiques le 31 juillet, s’échelonnent du simple blâme à la mise à la retraite d’office, marquant une opération d’envergure dans l’appareil judiciaire burkinabè.

L’éventail des sanctions révèle la gravité des fautes commises. Un magistrat a été mis à la retraite d’office, la sanction la plus lourde, tandis qu’un autre a été rétrogradé. Three magistrats ont écopé d’un blâme, trois autres ont subi un abaissement de trois échelons, et le dernier a été sanctionné par un abaissement d’un échelon. Ces décisions interviennent après que “des mesures administratives et judiciaires préalables” aient été prises par l’autorité compétente contre les magistrats concernés, précise le CSM. (Source Africapresse)

Namibie : Lukas Muha, président du Conseil national, appelle au renforcement du rôle parlementaire

Lors de la 6e Conférence mondiale des présidents de parlement à l’ONU à Genève le 28 juillet 2025, Lukas Muha, président du Conseil national de la Namibie, a appelé les dirigeants parlementaires à renforcer leur rôle dans la défense du droit international et la coopération multilatérale.

Le président Muha a souligné l’importance du soutien parlementaire à la paix et à la justice dans un contexte mondial marqué par l’instabilité. Il a également remis en question l’efficacité d’institutions internationales clés, telles que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale de l’ONU, dont l’autorité serait de plus en plus contestée. (Source Africa 24)

L’Afrique de l’Est à l’heure du CHAN 2025

Du 2 au 30 août 2025, la 8ᵉ édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) se jouera entre le Kenya, la Tanzanie et l’Ouganda. Le CHAN est exclusivement réservé aux joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leur propre pays. Le Sénégal tentera de conserver son titre.

La Confédération africaine de Football (CAF) avait annoncé en janvier dernier le report à août 2025. Le tournoi devait avoir lieu en février dernier. L’Afrique de l’Est, qui n’avait plus accueilli le tournoi depuis l’édition rwandaise de 2016, sera le terrain de jeu d’une compétition qui grandi au fur et à mesure des éditions. L’édition 2023 en Algérie a marqué un tournant avec une affluence record dans les stades. (Source RFI)

Gabon : Les jeunes et les femmes, principales victimes du chômage

Depuis le coup d’État du 30 août 2023, la lutte contre le chômage est au cœur des priorités des autorités gabonaises. Les chiffres, cependant, restent alarmants. D’après le dernier rapport de la Banque africaine de développement (BAD), les jeunes et les femmes sont les plus durement touchés, avec des taux respectifs de 36,4 % et 29 %. Malgré les initiatives déployées depuis la Transition, ces groupes continuent de subir de plein fouet les effets d’un marché de l’emploi peu dynamique.

Pour tenter de redresser la situation, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a mis en œuvre, dès son arrivée au pouvoir, des mesures d’urgence : relance des recrutements dans la fonction publique, relèvement du secteur du BTP et investissements publics accrus. (Source GabonMediaTime)