Tunisie: Du Côté Du PARC A - Le temps de la constance

Faouzi Benzarti imprime d'entrée sa marque et certains éléments peuvent donner des raisons d'espérer au Club Africain.

La Presse -- Le Club Africain poursuit sa préparation au Parc Mounir Kebaili sous la houlette du coach Faouzi Benzarti qui a récemment signé son 7e retour chez les Clubistes. Ces derniers jours, après la première sortie amicale disputée face à l'ESM, le CA s'apprête à croiser la JSK, toujours en amical, demain au Hamda Laouani de Kairouan vers 16h30.

Avant de passer aux dispositions générales du groupe de joueurs, revisitons l'actualité clubiste. Volet retour, le milieu ghanéen Mohamed Shawkan, 23 ans, a repris les répétitions. Le transfuge d'Accra Lions, encore redevable de deux ans de contrat et signataire depuis fin août 2024, devra à présent hausser le niveau s'il veut faire partie des plans du staff technique.

Et à propos du staff clubiste élargi, Faouzi Benzarti s'est longuement entretenu avec ses collaborateurs récemment, à savoir Othman Najjar, second, Hamda Touiri, 2e adjoint, Adel Nefzi, entraîneur des gardiens, Ammar Nbigh et Refki Oueslati, préparateurs physiques, aux côtés du médecin du CA, Wajih Ben Saïd, et des deux Physiothérapeutes, Sami Guerchi et Wajih Boughrara.

Qu'en est-il à présent des pistes clubistes en cette période de mercato. Si le marché clubiste n'a pas encore été bouclé, les recruteurs du club de Bab Jedid se projettent, mais ne se précipitent pas. Toutefois, le Burundais Henry Msanga, pivot de Police du Rwanda, serait actuellement soumis au jugement du technicien clubiste. Milieu de 23 ans, Msanga, natif de Tanzanie, a obtenu une autorisation de la part de Police FC pour être testé par le CA, et ce, en dépit du fait qu'il lui reste une année de contrat à honorer avec son club employeur.

La filière libyenne...

A propos des retours au premier plan maintenant, l'ailier gauche libyen, Fahd Messmari, 21 ans, a renoué avec les répétitions. A présent avec le désormais ex-milieu d'Al Swehli, Osama Al Shremi, qui s'est engagé pour deux ans et l'axial Ali Youssef, déjà en place depuis la mi-août 2024, le CA semble avoir largement orienté le curseur en direction de la filière libyenne ces temps-ci.

Et pour la petite histoire, Al Shremi est le 6e joueur libyen qui a débarqué au Parc A. Outre les joueurs cités ci-haut, l'on se rappelle aussi de Ahmed Saâd, Tarek Tayeb et autre Rabii Ellafi, tous passés par le CA il y a des années. Pour revenir aux renforts clubistes, globalement donc, jusque-là, chapitre emplettes d'été, le CA a signé Firas Chawat, Houssem Ben Ali, Mouhib Chamakh, Charfeddine Ouni et Houssem Hassan Romdhane.

Et pour revenir à Ouni et Romdhane, le premier, transféré de l'OB récemment, est l'objet d'une attention particulière de la part du staff technique qui lui a concocté un entraînement spécifique, à la carte comme on dit. Quant à l'ex-latéral droit de l'ESZ, Houssem Hassan Romdhane, il a manqué une séance récente.

Souffrant des adducteurs, le joueur a été ménagé, le temps de récupérer. Enfin, en prévision de la rentrée clubiste en Ligue 1, prévue dans moins de dix jours face à l'AS Marsa à Radès, certains joueurs marquent des points déjà, à l'instar du milieu de 19 ans, Sadok Mahmoud, et de l'ailier droit congolais Philippe Kinzumbi. A première vue, les joueurs du CA se livrent sans compter et, en l'état, la concurrence qui s'installe ne peut qu'être source de saine émulation de groupe.