Tunisie: Monastir lance son premier festival de la jeunesse le 11 août prochain

La Délégation régionale de la jeunesse et des sports de Monastir organise la première édition du Festival de la jeunesse, qui se tiendra du 11 au 16 août. L'événement s'adresse à six mille jeunes hommes et femmes dans six délégations du gouvernorat de Monastir, comme l'a indiqué à l'agence de presse TAP le délégué régional, Mohamed Hédi Essakka.

Essakka a précisé que ce programme vise les jeunes des quartiers densément peuplés et des zones rurales reculées. L'objectif est de découvrir et d'encourager les talents des jeunes, de soutenir les initiatives innovantes et durables, et d'offrir des spectacles de divertissement, des concerts de musique moderne de qualité. Le festival cherchera aussi à renforcer les capacités des jeunes afin de lutter contre l'extrémisme violent et de les prémunir contre les comportements à risque.