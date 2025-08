Sénégal: Kédougou - Cinq infrastructures du GARSI inaugurées à Saraya

Saraya (Kédougou) — Le ministre des Forces armées, le général Birame Diop, a procédé vendredi à l'inauguration de cinq infrastructures du Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2) à Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est), a constaté l'APS.

"C'est avec une immense satisfaction que je préside aujourd'hui l'inauguration de cinq infrastructures devant abriter le Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (GARSI 2), le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie et la brigade de recherche routière de Saraya, ainsi qu'une infirmerie", a-t-il déclaré.

Le général Birame Diop intervenait lors de cette cérémonie d'inauguration, en présence du général de division Martin Faye, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire

Il y a aussi le chef de la délégation de l'Union européenne à Dakar, la gouverneure de la région de Kédougou et le préfet du département et les autorités locales de Saraya.

Il a fait état de l'ambition de l'Etat du Sénégal d'instaurer un environnement sécurisé pour le développement de la région de Kédougou et le département de Saraya.

"Comme vous le savez, la région de Kédougou, du fait de sa position géographique avec le Mali et la République de Guinée, de son potentiel économique et de sa diversité culturelle, concentre présentement certains défis les plus complexes auxquels notre pays est confronté", a-t-il relevé.

Le général Birame Diop a rappelé les attaques terroristes coordonnées survenues le 1er juillet dernier à quelques kilomètres de la frontière avec le Mali, soulignant qu'elles constituent une "menace grave" à la paix et à la tranquillité des populations sénégalaises.

"Il s'y ajoute aussi les défis sécuritaires quotidiens tels que l'orpaillage clandestin et son corollaire de dégradation de l'environnement, les trafics multiformes, la criminalité transfrontalière organisée et la migration irrégulière dans le département de Saraya, [des fléaux à propos desquels] les forces de défense et de sécurité doivent faire preuve d'anticipation, de réactivité et de réversibilité", a-t-il poursuivi.

Selon le ministre des Forces armées, le gouvernement du Sénégal, sur instruction du président de la République, a décidé de renforcer le dispositif sécuritaire de la région de Kédougou, surtout dans le département, pour lutter contre la menace terroriste et l'extrémisme violent.

"Le président de la République, chef suprême des Armées du Sénégal, nous a instruit de prendre toutes les dispositions pour renforcer la présence des forces de défense et de sécurité, pour les rapprocher davantage des populations, notamment des régions frontalières et les plus vulnérables", a-t-il indiqué.

Il a insisté sur l'anticipation et la prévention en développant une offre de sécurité mettant l'accent sur l'engagement et la participation des communautés locales, particulièrement dans les zones transfrontalières.

"La construction de casernes modernes adaptées aux enjeux sécuritaires spécifiques dans la zone s'inscrit donc dans la volonté de l'Etat de renforcer sa présence. Ce dispositif qui permet une occupation cohérente du terrain sera complété par des points d'appui dont le noyau est constitué du GARSI 2", a-t-il dit.

Il a salué, dans le même temps, les résultats obtenus par le projet GARSI 1 et 2 au Sénégal dans la lutte contre la criminalité et la délinquance en zone frontalière.