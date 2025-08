Sénégal: Les Lionnes 'très bien armées' pour venir à bout des Nigérianes, selon Madiéna Fall

Abidjan (Côte d'Ivoire) — Les Lionnes du Sénégal, opposées samedi aux Nigérianes dans le cadre des demi-finales de l'Afrobasket féminin, sont bien armées pour venir à bout de leurs adversaires, a déclaré, vendredi, le sélectionneur adjoint du Sénégal, Madiéna Fall.

"Les filles sont très bien armées pour venir à bout de cette équipe-là. C'est une finale. À ce stade de la compétition, il n'y a plus d'équipe à craindre. Si on veut aller loin, il faut passer par ces équipes-là et décrocher le Graal", a-t-il dit à des journalistes en marge du dernier galop d'entraînement des Lionnes, à Abidjan.

L'équipe nationale féminine défie les championnes d'Afrique en titre ce samedi, à partir de 18h, au Palais des Sports de Treichville, dans la capitale économique ivoirienne.

Les quadruples tenantes du titre se présentent en bêtes noires du Sénégal avec six succès en autant de matchs contre les Lionnes au cours de ces dernières années.

"On va mettre en place des schémas de jeu qui vont nous permettre de nous en sortir. Otis [Hughley JR, le sélectionneur des Lionnes] connaît très bien cette équipe [du Nigéria] pour avoir remporté deux fois l'Afrobasket avec elle", a indiqué le technicien.

"Je pense que c'est un atout. Depuis que les filles ont gagné le Rwanda, elles n'ont plus ce problème de mental face aux adversaires. On a vu cette équipe nigériane jouer. On les a pratiquées", a expliqué Madiéna Fall.

Pour son dernier galop d'entraînement, l'équipe du Sénégal a peaufiné sa stratégie avant ce match contre le Nigéria, selon le sélectionneur adjoint des Lionnes.

"La séance s'est très bien passée, a-t-il assuré. On a insisté sur beaucoup de points, surtout sur les rebonds, parce qu'hier [jeudi], face à la Côte d'Ivoire, le rebond défensif nous a manqué".

Il a insisté sur deux aspects, la dureté du jeu adverse et l'aspect mental du combat qui attend les joueuses du Sénégal, samedi, au Palais des sports de Treichville.

"Nous jouons contre le Nigéria, une équipe qui va jouer physiquement et qui ira à fond sur les rebonds", ajouté le sélectionneur adjoint des Lionnes, insistant sur la dimension psychologique du match contre les Nigérianes.

Il a rappé que le Nigeria avait battu le Sénégal lors de la fenêtre qualificative aux Jeux olympiques 2024. "Il fallait donc se remettre par rapport à cela", a commenté le technicien.