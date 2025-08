Sénégal: Kédougou - Des unités de la Légion gendarmerie mises en service

Kédougou — De nouvelles unités de l'état-major de la Légion de gendarmerie de Kédougou (sud) ont été mises en service vendredi par le ministre des Forces armées, le général Birame Diop.

"C'est un immense plaisir que je me retrouve parmi vous, aujourd'hui, au sein de cette belle caserne flambant neuve, pour présider la cérémonie d'inauguration d'infrastructures de service de la Légion de gendarmerie de Kédougou", a déclaré le ministre des Forces armées.

Il intervenait à l'inauguration des unités de la Légion de gendarmerie de Kédougou, en présence du Haut commandement de la gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire, Martin Faye.

Il y avait aussi Jean-Marc Pisani, ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal, la gouverneure de la région de Kédougou, Mariama Traoré, le préfet El hadj Malick Sémou Diouf et plusieurs autorités locales.

Le général Birame Diop a inauguré également la Section de recherches de l'état-major de la compagnie et de la Brigade territoriale de Kédougou, ainsi que la Brigade routière du village de Mako, dans la commune de Tomboronkoto.

"Il s'agit, entre autres, de l'état-major de la Légion, de la Section de recherches, de l'état-major compagnie de la Brigade territoriale de Kédougou et de la Brigade routière de Mako", a-t-il précisé.

Le ministre des Forces armées a salué la montée en puissance de la gendarmerie ces dernières années dans les régions du Sénégal oriental.

"Cette transformation capacitaire qui englobe les équipements, le personnel et les infrastructures, a pour soubassement un changement de paradigme dans l'approche de la sécurité", a-t-il poursuivi.

Cette mutation qui se traduit dans une nouvelle posture opérationnelle s'appuie sur deux piliers que sont le renforcement de la sécurité de proximité et la promotion d'une sécurité collaborative, selon le général Birame Diop.

"Elle nécessite la réorganisation de notre dispositif territorial et l'adaptation de nos moyens et méthodes d'action en vue d'une seule finalité : assurer en tout lieu et en toute circonstance, l'autorité de l'Etat et la protection des populations et de leurs biens", a-t-il insisté.

Il a indiqué que les infrastructures de la légion de Kédougou s'inscrivent dans une nouvelle démarche de contrôle et de la sécurisation de l'espace relevant de la compétence de la gendarmerie nationale, plus largement dans le renforcement de l'architecture sécuritaire du Sénégal.

Le général Diop a déploré les accidents routiers avec des conséquences économiques et humaines considérables, saluant la création de la brigade routière de Mako qui va contribuer à lutter contre les accidents de la circulation.

Il a lancé un message d'encouragement et de confiance aux officiers, gendarmes et gradés de la légion de gendarmerie de Kédougou, les invitant à être "à la hauteur des attentes légitimes" des populations locales et à exécuter les missions républicaines avec "discipline, rigueur et loyauté, dans le strict des lois et règlements".