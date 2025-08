Sénégal: L'APS présente ses sincères excuses après la diffusion d'une dépêche annonçant un remaniement

Dakar — La Rédaction de l'Agence de presse sénégalaise (APS) présente ses excuses les plus sincères au Président de la République, au Premier ministre, à l'ensemble du gouvernement, ainsi qu'à tout le tout peuple sénégalais, à la suite de la diffusion malencontreuse, sur sa plateforme, ce vendredi, d'une dépêche faisant état de l'annonce, par le Premier ministre Ousmane Sonko, d'un remaniement du gouvernement.

La confiance dont jouit le reporter, auteur de l'article, ne pouvait laisser penser à une information inexacte.

Il s'est avéré qu'il a fait une mauvaise interprétation des propos du chef du gouvernement sur l'un des passages de son intervention.

Cet incident s'avère d'autant plus déplorable que l'Agence de presse sénégalaise est connue pour la rigueur de ses méthodes et l'exactitude de ses informations, toutes choses qui fondent la confiance du public et des médias dans son travail.

Elle s'engage à en tirer toutes les conséquences et les leçons pour redoubler de vigilance et rester davantage en accord avec la crédibilité qui la caractérise tout au long de son parcours de plus de 60 ans.

La Rédaction de l'Agence de presse sénégalaise