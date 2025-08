Sénégal: CHAN 2024 - La CAF devoile le nouveau design du trophée de la compétition

Dakar — La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le nouveau design du trophée du prochain Championnat d'Afrique des nations (CHAN) dont l'esthétisme symbolise "l'unité, la diversité, le progrès et l'excellence sportive", tout en mettant en lumière "les profondes racines culturelles" du continent.

Le CHAN 2024, conjointement organisée par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, démarre samedi et va se poursuivre jusqu'au 30 août prochain.

Le match d'ouverture va opposer la Tanzanie au Burkina Faso.

Les villes de Nairobi (Kenya) et Dar es Salaam (Tanzanie) accueilleront respectivement la finale et le match d'ouverture.

Le stade Mandela de Kampala (Ouganda) a été désigné pour accueillir le match pour la troisième place.

Le design du nouveau trophée du CHAN se distingue par son côté "contemporain", selon un communiqué de la Confédération africaine de football.

Il comprend des éléments dorés et argentés, symbolisant, selon la CAF, "le prestige et la montée en puissance" du tournoi dont la première édition s'est tenue en 2009, en Côte d'Ivoire.

Il reflète aussi "les valeurs fondamentales du tournoi : unité, diversité et progrès" et incarne "le parcours unique du football africain", bâti à partir de "la passion", du "talent" et des "rêves de générations de joueurs".

"L'un des éléments centraux de cette création est un ensemble de 54 lignes encerclant le trophée, chacune représentant une association membre du continent. En son centre figure une carte de l'Afrique - puissant symbole du caractère panafricain de la compétition", précise la même source.

"Le lancement du nouveau trophée s'inscrit dans le cadre d'une refonte plus large de l'identité du CHAN. Cette nouvelle identité vise à mettre en lumière les profondes racines culturelles, l'unité et l'excellence sportive qui caractérisent le tournoi et son rôle dans l'écosystème du football africain", explique le texte.

La cérémonie de présentation du nouveau trophée a été tenue en présence de trois anciens internationaux originaires des pays hôtes de la compétition. Il s'agit du milieu de terrain Kényan Victor Wanyama, du gardien de but Ougandais Denis Onyango et de l'attaquant Tanzanien Mrisho Ngasa.

Dix-neuf nations prendront part à cette compétition au lieu des seize pays qui y participaient habituellement.

Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont qualifiés d'office pour cette édition.

Le Sénégal est le vainqueur de la septième et dernière édition du CHAN, qui a eu lieu en Algérie (13 janvier-4 février 2023).

Le Maroc et la République démocratique du Congo, avec deux trophées, sont les nations les plus titrées dans cette compétition.

Le Championnat d'Afrique des nations est organisé tous les deux ans en alternance avec la CAN.

Seuls les footballeurs jouant dans un club de leur pays y sont admis.

Voici les groupes et villes hôtes pour la phase de groupes :

Groupe A | Nairobi, Kenya : Kenya, Maroc, Angola, RD Congo, Zambie

Groupe B | Dar es Salaam, Tanzanie : Tanzanie, Madagascar, Mauritanie, Burkina Faso, République Centrafricaine

Groupe C | Kampala, Ouganda : Ouganda, Niger, Guinée, Afrique du Sud, Algérie

Groupe D | Zanzibar : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria.