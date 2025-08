Algérie: Protection civile - Renforcement des efforts de la formation en matière de premiers secours

Alger — La Direction générale de la Protection civile (DGPC) poursuit la mise en oeuvre de son programme de formation en premiers secours destiné aux citoyens, visant à renforcer la culture de prévention des accidents et les méthodes d'y faire face.

Ce programme, qui a permis de former plus de 170.000 citoyens au cours des dernières années, s'inscrit dans le cadre de "la politique générale de la Protection civile visant à ancrer la culture des premiers secours et à former les citoyens dans ce domaine", a indiqué, dans une déclaration à l'APS, le sous-directeur des statistiques et de l'information à la DGPC, Nassim Bernaoui.

Intitulé "Un secouriste dans chaque famille", ce programme a pour objectif de prévenir les accidents à travers "l'ancrage de cette culture ainsi que la formation sur la manière d'y faire face lors de leur survenance, par l'apprentissage des premiers secours. Cela permet d'adopter les bons réflexes et de contribuer à sauver des vies en danger, en attendant l'arrivée des secouristes", a-t-il expliqué.

Concernant les détails de ce programme, le responsable a précisé qu'il s'agit de "sessions de formation organisées quatre fois par an, d'une durée de 21 jours chacune, à raison de deux heures par jour au profit de toutes les franges de la société âgées entre 19 et 65 ans".

Le programme comprend "des cours théoriques et pratiques sur les premiers secours, les accidents et les dangers, pour que le citoyen puisse prendre connaissance des différents types d'accidents et de blessures, et de la manière d'y faire face, comme stopper des hémorragies jusqu'à l'arrivée des secours".

Bernaoui a affirmé que "170.000 citoyens des deux sexes ont été formés dans ce programme", au cours des dernières années, d'autant plus que les formations sont organisées régulièrement, environ tous les 3 mois.

Les personnes souhaitant bénéficier de ces formations peuvent, a ajouté M. Bernaoui, "se rapprocher du service de formation, à travers les directions de la Protection civile, qui se chargent des inscriptions afin de soumettre les bénéficiaires à une formation suivie d'une évaluation, donnant lieu à une attestation de participation.

Par ailleurs, le responsable a révélé que les services de la Protection civile ont mis en place "un cycle de formation spécialisé" en premiers secours intitulé "Le secouriste volontaire de proximité", destiné aux participants désirant approfondir leur formation. Ce cycle permettra aux services de la Protection civile de "solliciter cette catégorie de secouristes en cas d'urgence".

A cette occasion, le responsable a invité les citoyens à "participer à ce programme, en raison de son importance dans la vie quotidienne, afin de contribuer à limiter les accidents, par l'acquisition d'une culture préventive, que ce soit pour éviter les accidents ou pour savoir y faire face, ce qui constitue une importante action préventive pour la sécurité de la société".