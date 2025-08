Algérie: Sonatrach - Hachichi inspecte le projet Boosting du gisement gazier de Hassi R'Mel

ALGER — Le PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi a effectué, jeudi, une visite de travail et d'inspection au projet Boosting du gisement gazier de Hassi R'Mel (étape 3 - phase II) dans la wilaya de Laghouat, en vue de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux, qui ont atteint 51%.

Lors de sa visite à ce projet stratégique visant à renforcer la capacité de production du gaz naturel en Algérie, M. Hachichi était accompagné d'une délégation de haut niveau, regroupant le PDG de la société américaine Baker Hughes, Lorenzo Simonelli et du directeur exécutif des opérations de l'entreprise italienne Tecnimont, Paolo Borri, ainsi que de plusieurs cadres dirigeants de la Sonatrach, de représentants des deux sociétés contractantes et des PDG de filiales relevant du groupe public.

A cette occasion, un exposé technique a été présenté sur les différents aspects relatifs au projet, portant notamment sur la cadence de réalisation et le respect des délais contractuels, ajoute le communiqué.

La délégation s'est, en outre, rendue aux sites de réalisation en vue d'inspecter le déroulement des travaux, comprenant la création de trois (3) unités de compression de gaz au niveau des stations Centre, Nord et Sud, avec un total de 20 compresseurs à turbine, ainsi que la réadaptation du réseau de collecte de gaz existant et la création d'unité de démercurisation.

La délégation a également pris connaissance des infrastructures logistiques et des installations techniques associés au projet, lequel devrait contribuer à maintenir un rythme de production de 188 millions de m3 de gaz par jour, et de récupérer des réserves supplémentaires estimées à 121 milliards de m3 de gaz sec, 7 millions de tonnes de condensats et 3 millions de tonnes de gaz de pétrole liquéfié (GPL).

L'achèvement des travaux de ce projet est attendu dans des délais allant de 33, 36 et 39 mois pour les étages de compression Centre, Nord et Sud respectivement, avec une mise en service prévue en octobre 2026, janvier 2027 et avril 2027.

Le projet, intitulé "Boosting III", est réalisé par un groupement d'entreprises composé de "Baker Hughes", "Nuovo Pignone International SRL" et "Tecnimont SPA", dans le cadre d'un contrat de type EPC (Engineering, Procurement and Construction), signé avec Sonatrach le 23 mai 2024, selon la même source.

Ce projet figure parmi les projets structurants majeurs destinés à faire face à l'épuisement naturel du gisement gazier et à renforcer sa capacité de production en vue de garantir la continuité de l'approvisionnement, de répondre aux besoins du marché national et de respecter les engagements contractuels envers les partenaires internationaux, consolidant ainsi la position de Sonatrach en tant que partenaire fiable et fournisseur majeur d'énergie sur le marché mondial, souligne le communiqué.