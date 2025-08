ALGER — Le vice-président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Monder Bouden, a appelé jeudi depuis Genève (Suisse) au lancement d'un "processus sérieux pour rétablir l'équilibre perdu dans le système des relations internationales", réitérant l'engagement de l'Algérie à défendre le droit légitime du continent africain à une représentation juste et permanente au sein du Conseil de sécurité des Nations unies, a indiqué un communiqué de l'APN.

Dans une allocution prononcée lors de sa participation, en qualité de représentant du président de l'APN, M. Brahim Boughali, aux travaux de la sixième Conférence mondiale des présidents de parlement, M. Bouden a expliqué que l'Algérie "appelle au lancement d'un processus sérieux pour rétablir l'équilibre perdu dans le système des relations internationales dans toutes ses dimensions", soulignant que "l'absence de cet équilibre constitue l'une des principales sources de tension dans la gouvernance internationale, en raison de la marginalisation des pays en développement, notamment les pays africains".

A cette occasion, M. Bouden a passé en revue l'approche de l'Algérie qui fait du développement une condition sine qua non pour la réalisation de la sécurité et de la stabilité en Afrique.

Il a réaffirmé, dans ce contexte, l'engagement de l'Algérie à défendre le droit légitime du continent à une représentation juste et permanente au sein du Conseil de sécurité, conformément à la Déclaration de Syrte et au Consensus d'Ezulwini, appelant, par là-même, à l'unification des rangs africains pour réaliser cet objectif.

Dans le même contexte, il a rappelé l'attachement de l'Algérie au dialogue et aux solutions pacifiques pour le règlement des crises, ainsi qu'au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, réaffirmant la poursuite de cet engagement à travers la contribution de l'Algérie aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et le renforcement du rôle de l'ONU pour l'amener à assumer pleinement ses responsabilités, notamment envers les peuples palestinien et sahraoui.

L'Algérie "tient à faire entendre la voix des pays arabes et africains et à défendre leurs intérêts stratégiques, notamment en ce qui concerne les questions inscrites dans le domaine de compétence du Conseil de sécurité, au premier rang desquelles figure la situation tragique et inhumaine en Palestine occupée, dont le peuple subit une violation systématique de ses droits fondamentaux", a-t-il dit.

Au terme de son allocution, M. Bouden a mis en exergue "l'attachement de l'Algérie à l'approche africaine pour l'édification d'un continent sûr et intégré, en mesure de contribuer efficacement à la définition des contours de l'avenir du monde", ainsi que la poursuite de ses efforts pour "renforcer l'action multilatérale, élargir les partenariats stratégiques, consolider les principes de non-alignement et de lutte antiterroriste et permettre aux femmes et aux jeunes de participer aux efforts internationaux dans ces domaines".