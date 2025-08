Algérie: Le ministère de l'Intérieur organise un workshop sur la planification opérationnelle du projet 'Gouvernance locale numérique et inclusive'

ALGER — Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire organise un workshop sur la planification opérationnelle du projet "Gouvernance locale numérique et inclusive", a-t-il indiqué mercredi dans un communiqué.

Inscrit dans le cadre du programme de coopération entre le ministère de l'Intérieur et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), ce workshop, lancé dimanche dernier, tend à établir les jalons du plan opérationnel du projet, visant à "renforcer la transparence, à améliorer la communication avec les citoyens et à développer des services communaux numériques inclusifs et de qualité au profit des citoyens, notamment dans les communes pilotes", précise le communiqué.

Cette rencontre de quatre jours, a vu la participation de cadres du ministère et de représentants des communes pilotes, à savoir Boumerdès, Laghouat, Boufarik (Blida) et Bathia (Aïn Defla), ainsi que d'experts de la GIZ.

L'événement a été marqué par "la présentation d'un exposé détaillé sur le projet, et le débat autour des expériences de certains pays frères en matière de transition numérique locale, à l'instar de l'expérience tunisienne".

Le programme comprend également l'organisation de quatre ateliers thématiques, portant notamment sur "l'amélioration de la communication et de l'information en vue de développer des canaux de communication inclusifs et efficaces entre l'administration locale et les citoyens", ainsi que sur "le développement du guichet citoyen, en tant qu'espace numérique et physique unifié pour orienter, accueillir et suivre les préoccupations des citoyens".

Il s'agit aussi d'ateliers sur "le renforcement des capacités des fonctionnaires communaux à travers des programmes de formation continue dans les domaines de la numérisation, de la gouvernance participative et de la communication", et "l'amélioration des conditions d'accueil et d'insertion dans les communes pour garantir un environnement de travail et un service public plus inclusifs et accessibles", a conclu le communiqué.