Algérie: Solidarité nationale - Parachèvement de l'opération de versement de l'allocation spéciale de scolarité dans les délais impartis

ALGER — L'opération de versement de l'allocation spéciale de scolarité pour l'année scolaire (2025-2026) au profit des élèves bénéficiaires issus de familles sans ou à faible revenu, a été parachevée dans les délais impartis (31 juillet), indique vendredi un communiqué du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme.

L'opération de versement de l'allocation spéciale de scolarité pour la prochaine année scolaire, au profit des bénéficiaires issus des familles sans ou à faible revenu, "a été menée avec succès" et ce, suite au "versement de l'allocation dans les délais légaux fixés au 31 juillet 2025", précise le communiqué.

Selon le ministère, "le travail inlassable et la coordination collective des services du secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, avec les secteurs de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'éducation nationale, du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, ainsi qu'avec les walis de la République, ont permis de réaliser les résultats escomptés de cette opération de solidarité à dimension nationale, dans les délais fixés".

Le ministère a rappelé, à ce propos, que le secteur de la solidarité "a pris toutes les mesures et dispositions nécessaires, à travers la mobilisation de toutes les ressources matérielles et humaines disponibles au niveau local, en étroite coordination avec les autres secteurs impliqués, afin de mener à bien cette opération à laquelle le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, porte une importance capitale, au regard des catégories sociales bénéficiaires".

Cette opération est "une concrétisation tangible des efforts de solidarité de l'Etat avant la rentrée scolaire et son engagement à caractère social", ajoute la même source.

A rappeler que le versement de l'allocation spéciale de scolarité pour la prochaine année scolaire avait débuté lundi dernier.

La mission de gestion et de paiement de l'allocation spéciale de scolarité au profit des parents ou tuteurs des élèves bénéficiaires a été confiée au secteur de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, représenté par l'Agence de développement social et ce, en vertu du décret exécutif 25-168 du 22 juin 2025, relatif à l'allocation spéciale de scolarité et fixant les conditions et les modalités de son attribution.