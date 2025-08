Sénégal: Journée internationale de la femme africaine - Le gap de connectivité et de compétitivité au coeur des préoccupations

Le ministre de la Famille et des Solidarités a présidé ce 31 juillet la cérémonie marquant la Journée internationale de la femme africaine. « Le New Deal technologique à l'horizon 2050 au service du leadership féminin », c'est le thème choisi par l'Alliance de femmes pour l'équité et la démocratie au Sénégal (AFED-SN) qui a organisé une série de panels au Musée des civilisations africaines.

Le gap de connectivité et de compétitivité était au coeur des préoccupations à l'occasion de cette édition organisée par l'Alliance de femmes pour l'équité et la démocratie au Sénégal (AFED-SN)en collaboration avec le ministère de la Famille et des Solidarités.

Dans son discours, le ministre de la Famille et des Solidarités, marraine de l'événement, a rappelé l'importance du numérique dans un monde de plus en plus interconnecté. Cependant, Maïmouna Dièye se désole du gap entre les hommes et les femmes. « Plusieurs femmes sont confrontées à un déficit d'accès aux opportunités offertes par le numérique » déplore le ministre. Pour illustrer ses propos, elle a évoqué le Data Reportal qui dans son rapport de l'année 2025 chiffre à 60,6% d'utilisateurs chez les hommes. Les femmes 57% des utilisateurs, soit un écart de 15%.

Ainsi pour réduire le gap de connectivité et de compétitivité, Mme Dièye préconise des initiatives innovantes. Il s'agit de l'inclusion numérique, de la formation et du renforcement de capacités, de l'autonomisation économique et du leadership féminin dans le numérique.

En somme, le ministère estime qu'il faut faire du New Deal Technologique un pacte d'innovation qui positionne les femmes africaines, particulièrement les jeunes filles comme des actrices clés du changement en leur garantissant l'accès aux connaissances et aux opportunités économiques.