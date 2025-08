Sénégal: Kédougou - Le ministre Birame Diop inaugure de nouvelles unités dans la Légion de Gendarmerie

En procédant à l'inauguration de nouvelles unités dans la Légion de Gendarmerie de Kédougou ce vendredi, le ministre des forces armées, le général Birame Diop a indiqué que cet acte marque un moment important dans le contrôle et la sécurisation de l'espace relevant de la compétence de la gendarmerie nationale et plus largement dans le renforcement de l'architecture sécuritaire de notre pays.

« Cette cérémonie qui fait suite à celle de Tambacounda hier(jeudi) et de Saraya ce matin (vendredi) est une parfaite illustration de la montée en puissance opérée ces dernières années par la gendarmerie nationale dans nos régions orientales. Cette transformation capacitaire a pour soubassement, un changement de paradigme dans l'approche de la sécurité » a-t-il dit le ministre Birame Diop. C'était lors de l'inauguration, dans la commune de Kedougou, de I'état-major compagnie, de la brigade de recherches, de la brigade territoriale...

Le ministre a fait savoir qu'il s'agit du renforcement de la sécurité de proximité et la promotion d'une sécurité collaborative avec un effort sur l'anticipation et la prévention. « L'inauguration des infrastructures de service de la région de gendarmerie de Kédougou s'inscrit dans cette nouvelle démarche. Elle marque un moment important dans le contrôle et la sécurisation de l'espace relevant de la compétence de la gendarmerie nationale et plus largement dans le renforcement de l'architecture sécuritaire de notre pays » a-t-il appuyé.

Tout au plus, cette inauguration incarne à ses yeux, la volonté forte du chef de l'État, de rapprocher les forces de sécurité des populations, en particulier dans les zones les plus exposées aux défis sécuritaires contemporains.

Face aux défis qui guettent Kédougou, dont l'orpaillage clandestin « avec les dommages incalculables à l'environnement», les trafics illicite, la criminalité transfrontalière ainsi que le spectre de la menace terroriste au regard de la position frontalière de Kédougou, il a fait comprendre que l'État a placé la région au rang de dans sa stratégie de pivot et que cette réorientation se manifeste entre autres dans l'érection de Kédougou en légion de gendarmerie, le déploiement d'un Garsi et le renforcement du dispositif territorial avec notamment la mise sur pied d'unités spécialisées.

Départementalisation de la sécurité

A Saraya où il a aussi procédé à une série d'inaugurations, le ministre des forces armées a précisé qu'il s'agit de cinq infrastructures devant abriter le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention (Garsi 2), le poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Saraya, les brigades de recherches et routière de Saraya ainsi que d'une infirmerie. « Les ambitions de l'État pour le développement de la région de Kédougou et en particulier du département de Saraya ne peuvent se réaliser sans l'instauration d'un environnement de sécurité adéquat. Comme vous le savez, la région de Kédougou, du fait de sa position géographique au confins du Mali et de la Guinée, de son potentiel économique et de sa diversité culturelle, concentre présentement certains des défis les plus complexes auxquels notre pays est confronté » a-t-il fait comprendre.

Il a partagé que le président Bassirou Diomaye Faye qui porte une attention toute particulière à la région de Kédougou et à l'exigence d'y assurer en tout lieu et en toute circonstance l'autorité de l'État, leur a instruit de prendre toutes les dispositions pour renforcer la présence des forces de sécurité pour les rapprocher davantage des populations notamment dans les régions frontalières et des plus vulnérables. « C'est pourquoi la gendarmerie a entrepris d'adapter sa posture opérationnelle en faisant non seulement un effort sur l'anticipation et la prévention mais aussi en développant une offre de sécurité de proximité mettant l'accent sur l'engagement et la participation des communautés locales particulièrement dans les franche frontalière » a-t-il révélé.

Birame Diop a en outre indiqué que la compagnie de gendarmerie de Saraya, nouvellement créée, répond à une nécessité de disposer d'un échelon de coordination face à la densité des activités socio-économiques, notée dans le département. « Elle s'inscrit en outre dans la mise en oeuvre du concept de départementalisation de la sécurité qui prévoit l'implantation d'une compagnie département.

S'agissant du volet de la sécurité routière, grâce à cette nouvelle implantation, la sécurité routière sera renforcée avec une meilleure prévention des accidents de la route dans la zone. Il fallait doter la compagnie de Saraya d'une capacité d'investigation, de renseignement et de lutte contre les braquages et vol armé. C'est tout le sens de la mise en place de la brigade de recherches » a-t-il complété.