Sénégal: Grand défi de Franc à Pikine - Battre Eumeu Sène pour boucler sa mission

Après avoir fait une razzia à Pikine où il a battu tous ses adversaires, Franc (Jambars Wrestling Academy) compte gagner son combat contre Eumeu Sène (Ecurie Tay Shinger), ce dimanche 3 août, pour boucler sa mission. Un ultime défi qui hante le sommeil des Pikinois.

Un haut derby de la banlieue entre Eumeu Sène de Pikine et Franc des Parcelles assainies sera organisé, ce dimanche 3 août, par Jambaar Productions. La mission principale du pensionnaire de Jambars sera de prendre le meilleur sur le « Fou » de Tay Shinger pour achever sa mission à Pikine. Franc voudra donc suivre les pas de son mentor, Modou Lô, dans le fief de l'ancien lutteur Pape Diop Boston. Le leader de l'écurie Rock Énergie, actuel Roi des arènes, est également désigné « maire » de Pikine par les siens, puisqu'il y a gagné tous ses combats.

Mieux, Modou Lô y a dominé tous les trois Vip, à savoir Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé (5 novembre 2023), Boy Niang 2 de l'école éponyme (1er janvier 2024) et Eumeu Sène de Tay Shinger par deux fois (31 janvier 2014 et 28 juillet 2019). Franc affiche actuellement à son compteur un palmarès de 14 victoires en 14 combats. Modou Lô, lui, est à 27 sorties, 23 succès, 3 revers et 1 nul. Grâce à leurs prouesses dans ce sport, leurs supporters parcellois le considèrent comme le « président » des arènes et Franc comme son « Premier ministre ».

Dans son parcours, «Ndiago'Or » a également dévasté Pikine où il a battu Diarra 2 de l'écurie Raam Daan (1er mars 2015), Nguer de l'écurie Pikine Wakhinane (27 juillet 2019), Tyson 2 de l'écurie Tay Shinger (19 juin 2021), Sokh de l'écurie Xam Sa Cossan (19 juin 2022) et Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé (16 février 2025). Même s'il n'a pas encore croisé le fer avec Boy Niang 2, le protégé de coach Lato Sagna compte épingler Eumeu Sène à son tableau de chasse pour boucler sa mission à Pikine.

Franc est déjà sûr de son potentiel et déborde d'énergie. Lors de son « open press », mardi dernier, au stade municipal des Parcelles assainies, il a rassuré ses inconditionnels en leur demandant de bien se saper le jour J et de le laisser accomplir la mission face au leader de Pikine. Ce qui est certain, c'est que Franc est bien accompagné par les champions de son fief, Modou Lô en première ligne.