Ile Maurice: Les réserves officielles dépassent les 9,7 milliards de dollars

Au 30 juin, les réserves officielles de la Banque de Maurice (BoM) s'établissaient à USD 9,7 milliards, selon les dernières données publiées par l'institution.

Les réserves de change en devises représentent la part la plus importante, atteignant USD 8 milliards, soit plus de 82 % des avoirs totaux. Cette composante se décline en titres étrangers, USD 4,86 milliards, principalement investis dans des obligations souveraines ou d'agences publiques à haut rendement et faible risque ; en dépôts en devises, USD 3,18 milliards, dont l'essentiel (USD 2,9 milliards) est placé auprès de banques centrales étrangères, de la Banque des règlements internationaux et du Fonds monétaire international (FMI). Seuls USD 243 millions sont détenus auprès de banques commerciales étrangères.

Les réserves d'or atteignent, de leur côté, USD 1,31 milliard, soit près de 13,5 % des réserves totales. En volume, la BoM détient 0,39 million d'onces d'or fin, soulignant une volonté de diversification stratégique face à la fragilité des monnaies fiduciaires. Cette allocation aurifère est d'autant plus notable que de nombreux pays émergents, à l'instar de la Chine et de l'Inde, augmentent leurs avoirs en or en réponse à la tendance globale à la dédollarisation.

Les Droits de tirage spéciaux, actifs de réserve libellés par le FMI, s'élèvent à USD 304,4 millions, tandis que la position de réserve au FMI est de USD 51,2 millions. Ces instruments offrent une capacité de financement complémentaire en cas de besoin, mais restent peu mobilisés à ce stade, reflet d'une situation macroéconomique encore relativement stable.

Fait remarquable : aucun actif de réserve n'est détenu auprès de banques mauriciennes, qu'elles soient implantées localement ou à l'étranger. Cette stratégie témoigne d'une approche prudente visant à éviter les risques systémiques internes et à garantir une liquidité immédiate en cas de chocs externes. Les autres actifs en devises étrangères, qui ne sont pas comptabilisés comme réserves officielles, totalisent USD 53,4 millions.

Le niveau actuel des réserves permettrait de couvrir plus de 14 mois d'importations de biens et services, selon les estimations récentes, ce qui dépasse largement le seuil de confort recommandé par le FMI (environ 3 mois). Ce matelas de sécurité donne à la BoM une marge de manoeuvre monétaire considérable, que ce soit pour intervenir sur le marché des changes ou pour faire face à une détérioration soudaine de la balance des paiements