Guinée: Inondations meurtrières à Conakry

Une trentaine de personnes sort mortes en juin et juillet. Les constructions anarchiques et le manque de canalisations seraient les principales causes de ces inondations.

La capitale guinéenne, Conakry, et ses environs, sont touchés par des inondations meurtrières. Entre juin et juillet derniers, une trentaine de personnes ont été tuées par les inondations, consécutives aux fortes précipitations qui ont touché la capitale guinéenne.

Au cours des dernières 24 heures, une nouvelle montée des eaux a provoqué le décès d'une quinzaine de personnes dans le pays, tandis que plusieurs autres restent portées disparues. Selon l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, plus d'un millier de ménages sont affectés et une cinquantaine de bâtiments publics, notamment des écoles, sont réquisitionnés pour accueillir les sinistrés.

Comme souvent, les constructions anarchiques et le manque de canalisation seraient les principales causes de ces inondations.

Des habitants pris de court

Les riverains des quartiers inondables, notamment en haute banlieue de Conakry, ont été surpris par les fortes précipitations, entre mercredi soir et jeudi matin.

Des maisons se sont effondrées, aggravant de nouveau le bilan humain, déjà terrible.

Ali Badara Daffe a pu sauver sa famille, même si des dégâts importants ont été enregistrés chez lui, à Kissosso Bas-Fond, dans la commune de Tombolia.

"Il a commencé à pleuvoir à 22h, explique-t-il. J'ai vu que le volume d'eau ne faisait qu'augmenter. A 23 heures, j'ai alerté tout le monde, j'ai dit : sortez, il y a la pluie, le volume que je vois est anormal. Entre-temps, deux troncs d'arbres qui ont été apportés par les eaux ont touché directement la clôture qui s'est effondrée. L'alerte a fait que tout le monde est parti. En revanche, un voisin, Kabinet Camara : son enfant a été emporté par les eaux".

"Pas une tragédie isolée"

Ce voisin, justement, témoigne du drame qui frappe sa famille. Kabinet Camara, père d'une victime des inondations à Sangoyah, explique qu'"en pleine nuit, les agents sont venus frapper à ma porte. Leurs mots étaient glaçants : votre enfant a été emporté par les eaux. Je leur ai demandé : lequel de mes enfants ? J'ai invoqué Allahou Akbar et je suis resté pétrifié, incapable de parler. Mon enfant était là, dans l'eau, et moi, anéanti par la panique, vidé de toute parole".

C'est dans cette atmosphère que le chef de quartier d'Enta Marché 2, dans la commune de Tombolia, s'est rendu auprès de plusieurs familles sinistrées.

Pour Cheick Abdoul Baldé, "ce n'est pas une tragédie isolée. En visitant au moins huit sites frappés par la catastrophe, j'ai rencontré des familles endeuillées, des maisons éventrées, des espoirs noyés. Mais ici, le drame est d'une ampleur inédite. La pluie, déchaînée et torrentielle, a dévalé les quartiers, balayant tout sur son passage. Ceux qui vivent en contrebas ont terriblement souffert. On m'a dit que six enfants demeurent introuvables. Disparus... Regardez autour de vous : combien de chambres détruites ? Combien de petits corps emportés ? Rien ne sera plus comme avant".

Des refuges pour les sinistrés

Du côté de l'Anguch, l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires, on organise la mise en place de refuges pour les sinistrés.

Lancei Touré, le directeur, explique que "sur le plan humanitaire, nous avons entrepris un recensement des infrastructures touchées et du nombre de citoyens affectés. À travers tout le territoire national, 58 structures publiques ont été mobilisées : écoles, maisons des jeunes... Elles servent de refuge pour les populations exposées aux risques d'inondation. À Coyah, à Manea, à Coronthie - ce sont plus de 4 500 personnes qui trouvent, chaque nuit, un abri lorsque les pluies redoublent. Grâce à cette anticipation, la protection civile n'a plus à intervenir en urgence : dès les premières gouttes, les familles se déplacent d'elles-mêmes vers les lieux sûrs".

Selon un dernier bilan, publié sur la page de l'agence en charge des catastrophes, 15 personnes ont été tuées par les fortes précipitations ces dernières 24 heures en Guinée et trois autres sont portées disparues. Le bilan total est de 30 morts depuis le début de la saison pluvieuse et la météo prévoit encore de fortes pluies.