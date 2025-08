Guinée: Ministère du commerce - Fatima Camara installée dans ses fonctions de ministre « je compte sur chacun et chacune.. »

Après un passage remarquable à la tête du ministère de la pêche et de l'économie maritime, Madame Fatima Camara, nouvelle ministre du commerce a pris fonction ce vendredi 01 août 2025.

En présidant la cérémonie, Tamba Benoit Kamano, ministre secrétaire général du gouvernement a dit que le ministère du commerce est un département stratégique.

"Madame Fatima Camara, au ministère de la pêche et de l'économie maritime, a bâti depuis sa nomination le 13 mars 2024 par décret du chef de l'État des choses dans ce ministère. C'est ce qui lui a valu cette confiance renouvelée en elle et à nous autres, membres du gouvernement. C'est pour cela que nous témoignons toute notre reconnaissance au chef de l'État pour cette confiance renouvelée. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de faire cette passation symbolique à travers un passage de témoins entre Mme la ministre sortante du commerce et entre Mme la ministre entrante du commerce", a-t-il indiqué.

Prenant la parole, Madame Fatima Camara a remercié son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, le Général Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée.

"Je suis tellement émue. Merci beaucoup. Je quitte quelque part, qui était ma famille, et je retrouve une autre famille au commerce. Merci beaucoup pour l'accueil. (...) C'est avec une profonde humilité et un sens élevé du devoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de passation de service pour assumer officiellement la responsabilité qui m'a été confiée à la tête du ministère du Commerce. Je rends grâce à Dieu, le Tout-Puissant, pour cette nouvelle opportunité qu'il m'a accordée de servir mon pays. Je remercie son Excellence, M. le Président de la République, Chef de l'État, le Général Mamadi Doumbouya pour la confiance renouvelée en ma personne, j'adresse également ma gratitude à M. le Premier ministre, chef du gouvernement, pour son engagement constant à l'égard de l'action publique et du progrès collectif. Je remercie tout particulièrement mon mari, mon mentor, mon coach, ma famille, mes proches et tous ceux qui, dans l'ombre ou dans la lumière, ont soutenu avec fidélité et patience. Leur affection, leur foi et leur conseil m'accompagnent à chaque étape de mon parcours", a-t-elle entamé.

Poursuivant son allocution, elle a salué avec considération et reconnaissance le travail accompli par Mme la Ministre, Docteur Diaka Sidibé.

« Grâce à sa vision et à son engagement, d'importantes avancées ont été réalisées dans le secteur du commerce. Elle a su porter haut les ambitions de ce département dans un contexte exigeant, avec courage et détermination. Je tiens ici à l'assurer de ma haute estime et je pense que je suis la plus chanceuse des Ministres parce que ça sera un duo, Et à lui dire que son héritage administratif sera respecté, valorisé et poursuivi. Mme la Ministre, M. le Représentant, s'il vous plaît, M. le Secrétaire général, dites à la Ministre qu'elle laisse derrière elle des bases solides sur lesquelles nous allons construire ensemble le Ministère du Commerce", a-t-elle renchéri.

Pour elle, le Ministère du Commerce occupe une place centrale dans la stratégie nationale de développement.

"Il est au carrefour de nos priorités économiques, sociales et territoriales. À l'heure où notre pays aspire à une croissance plus inclusive, plus résiliente et plus souveraine, le commerce apparaît comme un levier majeur de transformation. C'est dans cet esprit que s'inscrit la lettre de mission qui encadre notre action. Je puis vous assurer que des grandes orientations porteront sur l'amélioration, l'accès des citoyens aux produits essentiels, la modernisation des infrastructures de stockage, la structuration, les échanges intérieurs, la régulation du marché et la montée en puissance du commerce extérieur. I

l s'agira également d'accompagner l'essor du commerce numérique, d'élever les standards de qualité des produits mis sur le marché, et de promouvoir plus activement les exportations guinéennes en tirant parti des opportunités régionales. Mais aucun de ces objectifs ne pourra être atteint sans la mobilisation collective de toutes les composantes du ministère", a-t-elle indiqué.

Et Madame Fatima Camara de poursuivre: "Je m'adresse ici à la Chambre, aux directions nationales, aux agences sous tutelle, aux services déconcentrés, aux personnels d'appui, aux partenaires techniques et collaborateurs de tous niveaux. Les sages, je compte sur vos prières et les bénédictions. Nous formerons une seule équipe, une équipe déterminée, organisée, rigoureuse, orientée vers l'impact et attachée à la transparence. Je compte sur chacun et chacune de vous dans l'écoute et l'exigence. Je serai disponible à vos côtés pour construire une culture de performance, renforcer la coordination, soutenir les compétences et reconnaître les mérites.

Nous travaillerons dans un esprit d'ouverture, de loyauté institutionnelle et de service à la nation. Mesdames et messieurs, je mesure l'ampleur de la tâche. Je sais les attentes de la population, les contraintes du terrain et les urgences du moment. Mais je crois aussi aux ressources humaines de ce ministère, à son potentiel et à notre capacité collective à apporter des réponses concrètes. Avec discipline, méthode et engagement, nous pouvons et nous allons faire la différence. Je confie cette nouvelle mission à la grâce de Dieu, qu'il éclaire nos décisions, qu'il fortifie notre engagement et qu'il nous guide sur le chemin de notre vie".

La cérémonie a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement.