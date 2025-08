Afrique: Où suivre le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024 ?

Le CHAN démarre en Tanzanie ce samedi 2 août

Diffusion mondiale assurée par de grandes chaînes internationales

Le tournoi se déroule au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda

À l'approche du coup d'envoi du très attendu Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, les trois pays hôtes d'Afrique de l'Est - le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda - peaufinent les derniers préparatifs pour accueillir cette édition historique. Pendant toute la durée de la compétition, les matches seront diffusés en direct par de grands diffuseurs africains et internationaux.

La rencontre inaugurale opposera la Tanzanie au Burkina Faso ce samedi 2 août 2025 à 20h00 heure locale (17h00 GMT / 19h00 CAT). Ce match marquera le début d'un mois consacré à la célébration du football africain local et de ses talents émergents.

Les partenaires médias traditionnels de la CAF - beIN Sport, Canal+, New World TV et IMG - assureront la couverture principale de l'événement.

Dans les pays hôtes, les supporters pourront suivre les matches sur leurs chaînes locales habituelles : SuperSport, KBC et Azam TV au Kenya ; Tanzania Broadcasting Corporation (TBC) et Azam TV en Tanzanie ; FUFA TV et Uganda Broadcasting Corporation en Ouganda. Ces chaînes diffuseront les rencontres dans les langues et formats adaptés aux publics locaux.

La couverture s'étendra également à plusieurs pays participants majeurs, avec notamment RTB au Burkina Faso, SABC en Afrique du Sud, TPA en Angola, RTNC en République Démocratique du Congo, ORTM au Mali, TVM à Madagascar et ZNBC en Zambie. Ainsi, les fans des 54 pays du continent auront la possibilité de suivre la compétition.

Au-delà du continent africain, les matches seront aussi retransmis dans plusieurs territoires clés grâce à des partenaires comme beIN Sports, CANAL+ et d'autres chaînes internationales telles que Sport TV au Portugal, Ziggo aux Pays-Bas et Band au Brésil. Cela témoigne de l'attrait croissant du CHAN en tant que vitrine du football local africain.

Pour consulter la liste complète des diffuseurs internationaux, CLIQUEZ ICI.

L'édition 2024 poursuit fièrement la tradition du CHAN : révéler et mettre en lumière les talents locaux les plus prometteurs du continent. Des joueurs comme Ayoub El Kaabi, Soufiane Rahimi, Trésor Mputu, Meschak Elia ou encore Given Singuluma se sont illustrés dans cette compétition, exclusivement réservée aux footballeurs évoluant dans les championnats nationaux.

La grande finale aura lieu le 30 août 2025 au Kenya et viendra clore une édition qui s'annonce comme l'une des plus marquantes de l'histoire du CHAN.

Pour en savoir plus sur le Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies PAMOJA 2024, rendez-vous sur : www.cafonline.com

Contact presse :communications@cafonline.com

CAF | Division de la Communication