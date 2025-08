Afrique: Victor Wanyama, Denis Onyango et Mrisho Ngasa participent à la révélation officielle du trophée du CHAN CAF TotalEnergies

La Confédération Africaine de Football (CAF) a dévoilé le nouveau trophée du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies (CHAN), PAMOJA 2024, lors d'une présentation marquée par la participation de trois légendes du football africain : Victor Wanyama (Kenya), Denis Onyango (Ouganda) et Mrisho Ngasa (Tanzanie).

Cette annonce intervient à l'approche du coup d'envoi très attendu du tournoi, qui sera co-organisé par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie du 2 au 30 août 2025.

Les trois icônes du football africain ont prêté leur image à une vidéo spéciale publiée à cette occasion, soulignant l'importance du nouveau trophée et son alignement avec les valeurs du football africain.

Pour télécharger la vidéo et les images à usage éditorial, CLIQUEZ ICI.

Le lancement du nouveau trophée s'inscrit dans le cadre d'une refonte plus large de l'identité du CHAN CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024. Cette nouvelle identité vise à mettre en lumière les profondes racines culturelles, l'unité et l'excellence sportive qui caractérisent le tournoi et son rôle dans l'écosystème du football africain.

Avec son design épuré et contemporain, le trophée associe des éléments dorés et argentés, symbolisant à la fois le prestige et la montée en puissance du CHAN CAF TotalEnergies.

L'un des éléments centraux de cette création est un ensemble de 54 lignes encerclant le trophée, chacune représentant une association membre du continent. En son centre figure une carte de l'Afrique - puissant symbole du caractère panafricain de la compétition.

Ce design reflète les valeurs fondamentales du tournoi : unité, diversité et progrès. Chaque ligne incarne le parcours unique du football africain - construit sur la passion, le talent et les rêves de générations de joueurs et de supporters.

Le trophée du CHAN CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024 s'impose ainsi comme un symbole fort de l'évolution de la compétition et de sa contribution durable au développement du football sur le continent.

Pour en savoir plus sur le Championnat d'Afrique des Nations CAFTotalEnergies, PAMOJA 2024, visitez : www.cafonline.com

Contact presse :

communications@cafonline.com

CAF | Division de la Communication