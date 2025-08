Addis-Abeba — L'Initiative Empreinte Verte a réaffirmé la réputation croissante de l'Éthiopie comme destination d'investissement durable et responsable, a déclaré le Commissaire éthiopien à l'investissement, Zeleke Temesgen.

En mettant en oeuvre l'Initiative, l'Éthiopie investit non seulement dans son capital naturel, mais aussi dans son capital social, économique et humain, a ajouté Zeleke.

Selon le Commissaire, l'Initiative Héritage Vert réaffirme la réputation croissante de l'Éthiopie comme destination d'investissement durable et responsable.

« Cette initiative ne concerne pas seulement l'ambition environnementale du pays, mais aussi son économie, a-t-il souligné.»

On rappelle que l'Éthiopie a planté plus de 40 milliards d'arbres grâce à l'Initiative Héritage Vert, portant la couverture forestière à 23,6 % et réaffirmant son engagement en faveur de la restauration environnementale et de la résilience climatique.

La plantation d'arbres à l'échelle nationale, organisée sous le thème « Le renouveau par la plantation », s'inscrit dans le cadre du plan annuel de l'Éthiopie visant à planter un nombre impressionnant de 7,5 milliards d'arbres pendant la saison des pluies.

Jeudi seulement, un nombre record de 714,7 millions de jeunes arbres ont été plantés en une seule journée dans tout le pays.

S'exprimant à l'occasion, le commissaire a déclaré que planter plus de 700 millions de jeunes arbres en une seule journée n'est pas seulement une question de chiffres, mais un symbole de notre identité en tant que peuple.

Selon lui, l'Empreinte verte est plus qu'une campagne nationale. C'est une déclaration de l'Éthiopie sur son engagement à inverser la dégradation de l'environnement.

« Nous sommes prêts à montrer l'exemple dans la lutte mondiale contre le changement climatique et à affirmer que notre chemin vers la prospérité sera vert, inclusif et durable. »

Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, l'Éthiopie a réalisé des progrès sans précédent en matière de restauration environnementale, a-t-il souligné, ajoutant que plus de 40 milliards d'arbres ont été plantés, des bassins fluviaux réhabilités et des écosystèmes revitalisés ; et, plus important encore, une culture de conscience environnementale s'est profondément enracinée au sein de la société.

« Nous ne plantons pas d'arbres, nous plantons plutôt de l'espoir. Nous plantons de la résilience face aux sécheresses. Nous créons des opportunités pour les agriculteurs, les entreprises et les communautés. »