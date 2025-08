Congo-Brazzaville: Football - L'Etoile du Congo renouvelle sa confiance à Ghislain Ngapela Lendouma

L'association sportive Etoile du Congo a tenu, le 31 juillet à son siège à Brazzaville, son assemblée générale au cours de laquelle Ghislain Ngapela Lendouma a été confirmé au poste de président de la section football.

Le président reconduit, Ghislain Ngapela Lendouma, s'est engagé à poursuivre l'oeuvre qu'il avait amorcée lors de la compétition organisée par la Commission ad hoc de la Fédération congolaise de football en apportant des améliorations.

« Merci d'avoir porté votre choix sur ma modeste personne pour conduire une fois de plus les destinées de la section football de l'Etoile du Congo. J'y vois une marque de confiance et de considération qui m'honore profondément. Soyez rassurés que je ne vous décevrai pas », a-t-il déclaré. Et d'ajouter : « Vous avez déjà eu un aperçu de mon engagement et de nos résultats, notamment à travers la brillante performance de notre équipe lors de la compétition organisée par la Commission ad hoc où la zone A a été dominée par l'Etoile du Congo sous ma direction. Cette confiance renouvelée est pour moi un moteur supplémentaire pour poursuivre et améliorer le travail entamé avec l'implication active des Stelliens ».

D'après le procès-verbal, Ghislain Ngapela Lendouma soumettra sans délai à l'approbation du Comité des sages la nomination des membres composant le bureau exécutif de la section et le Commissariat aux comptes. Lui qui avait déjà dirigé la section football de l'Etoile du Congo est revenu aux affaires suite aux diverses fortunes enregistrées par cette section au cours des dernières saisons sportives 2022-2023 et 2023-2024.

L'abandon de la gestion au quotidien de la section football par le président Clément Stéphane Betho, nommé le 6 septembre 2023, a été une triste expérience de trop pour les Stelliens. Le « come back » de Ghislain Ngapela Lendouma est perçu comme une lumière qui illumine les étoiles surtout quand le Comité des sages officialisait la décision portant révocation du président de la section football pour abandon de poste et non exercice des fonctions depuis un temps non prescrit.

La nature a horreur du vide, Ghislain Ngapela Lendouma a saisi l'opportunité pour s'affirmer pendant que le football congolais traverse une longue période de crise. L'Etoile du Congo a remporté sa dernière coupe du Congo en août 2019 et la super coupe le mois suivant, toujours face à l'AS Otohô.

« Je suis très comblé pour la confiance renouvelée. C'est le résultat d'un travail bien accompli. Une seule main ne suffit pas. C'est vrai que les moments sont difficiles et la charge est tellement lourde que moi-même je ne pourrai pas. Je sais que les Stelliens de bonne volonté vont nous appuyer pour que l'équipe aille de l'avant. Ma première priorité est de réorganiser notre section football en ramenant tout le monde à parler le même langage », a commenté le président de la section football.

La Fédération congolaise de football représentée par Victor Magloire Nganguia a pris note des conclusions de cette assemblée générale. Seule la réalité du terrain déterminera si les Stelliens ont fait le bon choix.