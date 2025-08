Congo-Brazzaville: Bilan au terme de deux promotions : Remise de maillots et de coffrets festifs 1xBet au Congo

communiqué de presse

Le Congo a honoré les gagnants des concours 1xBet : les fans ont été récompensés par des dossiers de presse colorés pour la Journée de l'Afrique et des maillots de football.

Le 12 juillet, une cérémonie de remise de cadeaux a eu lieu au Congo pour les gagnants de deux activités 1xBet. Les deux campagnes, diffusées sur les réseaux sociaux, ont rapidement rencontré un franc succès auprès des abonnés : des conditions avantageuses, un format simple et la possibilité de gagner de véritables prix ont déjà fait de ces concours un succès auprès des fans de la marque.

Dossiers de presse pour la Journée de l'Afrique : allier style, fierté locale et paris responsables

À l'occasion de la Journée de l'Afrique, 1xBet a lancé un tirage au sort spécial : des coffrets exclusifs à l'effigie de l'Afrique, des souvenirs de la marque et des supports d'information sur le jeu responsable. Pour participer, il suffisait de suivre quelques étapes simples : s'abonner à la page du concours, aimer la publication et indiquer votre blogueur local préféré dans les commentaires. Les participants ont apprécié l'approche créative, et les boîtes elles-mêmes ont constitué non seulement une agréable surprise, mais aussi l'occasion de discuter d'un sujet important : une approche responsable envers les paris.

Les gagnants ayant déjà reçu leurs prix dans la boutique de paris :

Mifoundou Kimbassa Ridel

Schilo Le Juge

John Tsopnang

Kadoulou Valoire

Karantsio Kislev Janifer

Mountali Exaucé

Daukhuya Randy

Trois autres triomphants recevront prochainement leurs coffrets par courrier.

Maillots de vos équipes préférées : articles de marque à portée de clic

Lors du deuxième concours, 1xBet offrait aux followers la possibilité d'emporter des maillots officiels d'équipes de football célèbres. Il leur suffisait de s'abonner au compte, d'aimer la publication et de taguer un ami dans les commentaires. Plus il y avait de commentaires, plus il y avait de chances de gagner !

Tous les gagnants étaient présents en personne à la cérémonie, le 12 juillet, pour empocher leurs cadeaux tant convoités et partager leurs émotions sur les réseaux sociaux.

Une atmosphère d'unité et de joie

Les deux concours ont prouvé que pour faire plaisir, nul besoin de mécanismes compliqués. Il suffit d'être présent, d'impliquer la communauté et de partager des moments sincères avec elle. C'est ainsi que l'équipe 1xBet travaille : ouverte, créative et avec amour pour son public.

Les participants ont salué non seulement les prix, mais aussi l'attention portée par la marque aux initiatives locales, le soutien à l'identité africaine, la transmission de messages importants et la création d'événements marquants. 1xBet démontre qu'une promotion n'est pas une simple tombola, mais un geste de confiance et de gratitude envers son public.

