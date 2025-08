Tunisie: CSS - Tout n'est pas encore au point - La main sur le coeur

La levée de l'interdiction de recrutement a pris beaucoup de retard, ce qui compromet les chances du CSS de compter sur ses nouvelles recrues pour le match inaugural contre l'ESZ.

La Presse -- Il ne manquait plus que ça. Erreur administrative ou pas, l'incapacité à transférer correctement le montant revenant au club guinéen, Hafia Conakry, pour sortir de la liste rouge de la Fifa des clubs tunisiens interdits de recrutement, a semé la panique dans le camp sfaxien. L'entraîneur, Mohamed Kouki, et le directeur sportif, Tarek Salem, broient du noir en raison de tout ce retard.

Ils auraient aimé que tous les joueurs qu'ils ont réussi à convaincre de signer un accord préalable avec le club soient opérationnels et sur place avec l'effectif qu'ils sont censés étoffer et consolider bien avant le coup d'envoi du championnat pour pouvoir présenter au large public sfaxien cette équipe à visage new-look dès le premier match de la saison contre les "Sang et Or" de Zarzis au Stade Taïeb Mhiri. Plus l'opération de la levée de l'interdiction de recrutement piétine et plus les chances de réalisation de ce souhait cher aux fans des "Noir et Blanc" vont s'évaporer.

Le secrétaire général du CSS, Sami Bousarsar, jette la responsabilité de ce contretemps sur le dos de la banque intermédiaire qui a ralenti la procédure de paiement, mais ce n'est pas l'excuse parfaite pour que l'administration du CSS puisse sortir de cet échec blanche comme neige.

L'énigme Musa Noah Kamara

Outre que la situation des nouveaux arrivants est toujours en suspens, l'affaire de l'attaquant sierra-léonais, Musa Noah Kamara, qui a quitté le stage de Sousse, alimente les rumeurs les plus folles. Des tentatives en vue d'un accord à l'amiable et sans préjudices financiers de son départ sont en cours.

Pour des raisons de santé ou pour des limites de son registre technique, découvertes dès les premières séances d'entraînement ou pour des signes de difficile intégration dans le groupe ? Tout n'est pas encore clair dans cette sombre affaire et on parle déjà d'un joueur nigérien prêt à prendre la place du Sierra-Léonais.

Hamza Mathlouthi, c'est presque fait !

D'un autre côté, les pourparlers avec l'ex-défenseur du club égyptien Ezzamalek, Hamza Mathlouthi, ont fini par aboutir, mais la nouvelle tour de la défense sfaxienne aura besoin d'une bonne période de rééducation pour être dans la composition de l'équipe aux côtés de Ali Maaloul qui a participé au match amical contre la JSK qui s'est soldé par un nul vierge, de Mohamed Ali Mhadhebi qui n'a achevé que mercredi les procédures de son départ avec son ex-club irakien et de Kévin Mondeka qui aura besoin d'un bon nombre de séances d'entraînement dans les jambes pour être la pierre angulaire de l'assise défensive.

Un retard qui va avoir des répercussions sur le choix de la formule idéale de la défense sfaxienne et qui laissera l'entraîneur, Mohamed Kouki, sur sa faim pour une bonne période avant de pouvoir compter sur tous les joueurs recrutés, au top de leur forme physique et bien intégrés dans son schéma de jeu.

Onana et Taifour pas encore avec le groupe

Un autre pépin majeur chiffonne le technicien sfaxien. Ses deux atouts étrangers Ammar Taifour ( demi défensif) et Willy Onana ( joueur de couloir) ne seront à Sfax qu'au milieu de la première semaine d'août consacrée à la préparation du match inaugural contre l'ESZ. Entre-temps, son groupe aura terminé sa série de matches amicaux avec une dernière répétition demain au Stade Taïeb Mhiri contre l'ASM.

Une chose est donc sûre : dans ce flou qui plane encore sur la date de la levée de l'interdiction de recrutement et des joueurs recrutés pas encore au meilleur de leur forme physiquement et qui ne pourront pas être parachutés dans un dispositif qui a besoin de temps et de beaucoup de travail de peaufinage pour prendre forme, les premiers matches officiels du CSS seront des rencontres de rodage avant d'arriver à en dégager la meilleure composition d'équipe pour une saison placée sous le signe du retour en première ligne.