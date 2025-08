Tunisie: Bassem Ennaifer - «Le maintien du taux directeur était la meilleure décision à prendre dans le contexte économique actuel »

Invité de l'émission Expresso Summer sur Express FM, l'analyste financier Bassem Ennaifer a expliqué, vendredi 1er août 2025, que le maintien du taux directeur par la BCTétait la meilleure décision à prendre dans le contexte économique actuel. Selon lui, les taux d'inflation pourraient repartir à la hausse à tout moment, justifiant ainsi cette prudence.

Toutefois, M. Ennaifer a indiqué qu'une baisse du taux directeur pourrait intervenir dès le mois de septembre. Il a souligné qu'il était nécessaire d'observer l'évolution de la conjoncture économique et d'attendre la fin de la saison estivale pour avoir une vision plus claire. « Le mois d'août n'est pas celui sur lequel on peut se baser pour déterminer les véritables taux d'inflation », a-t-il précisé, évoquant les dépenses liées à la rentrée scolaire et aux soldes qui pourraient influencer les tendances économiques.

Aux mois de septembre et octobre, la situation sera plus nette pour la BCT, qui disposera alors d'un tableau de bord plus précis, ouvrant la voie à une éventuelle réduction du taux directeur.

Rappelons que le Conseil d'administration de la BCT a décidé, lors de sa réunion du 30 juillet 2025, de maintenir le taux directeur inchangé à 7,50 %.