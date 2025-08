Afrique: Début du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies PAMOJA 2024 - Une édition historique en Afrique de l'Est

Première co-organisation tripartite dans l'histoire du CHAN

Cagnotte portée à 10,4 millions USD, dont 3,5 millions pour le vainqueur

Match d'ouverture : Tanzanie vs Burkina Faso à Dar es Salaam

La Confédération Africaine de Football (CAF) annonce le coup d'envoi imminent du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, PAMOJA 2024, qui débutera ce samedi 2 août 2025 à Dar es Salaam, en République-Unie de Tanzanie.

Cette édition revêt une dimension historique : pour la première fois depuis sa création, le CHAN est coorganisé par trois pays - le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda - illustrant ainsi la volonté de la CAF de promouvoir la coopération régionale et de renforcer l'intégration continentale par le sport.

La compétition se déroulera du 2 au 30 août 2025, avec des rencontres prévues à Dar es Salaam, Zanzibar, Kampala et Nairobi. La finale sera disputée au Moi International Sports Centre de Nairobi, tandis que la rencontre pour la troisième place se tiendra à Kampala, le 29 août 2025.

Dix-neuf sélections nationales, composées exclusivement de joueurs évoluant dans leurs championnats domestiques respectifs, participeront à cette édition du CHAN, devenue au fil des années une véritable vitrine du talent local africain.

La CAF a également procédé à une revalorisation substantielle de la dotation financière du tournoi. Le vainqueur percevra désormais une somme de 3,5 millions USD, soit une hausse de 75 % par rapport à l'édition précédente. La cagnotte globale s'élève à 10,4 millions USD, en augmentation de 32 %. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la CAF visant à professionnaliser davantage les compétitions continentales et à récompenser l'excellence sur le terrain.

Le match d'ouverture mettra aux prises la Tanzanie, pays hôte, et le Burkina Faso, au stade Benjamin Mkapa de Dar es Salaam à 20h00 heure locale (17h00 GMT).

Parmi les faits marquants de cette édition figure également la première participation de la République centrafricaine, intégrée dans un Groupe B compétitif comprenant la Tanzanie, Madagascar, la Mauritanie et le Burkina Faso.

Le Groupe C rassemblera l'Ouganda, l'Algérie, la Guinée, l'Afrique du Sud et le Niger, promettant des confrontations de haut niveau. Quant au Groupe D, bien que restreint à quatre équipes, il affiche un palmarès impressionnant avec le Sénégal (tenant du titre), le Nigeria, le Congo et le Soudan.

La CAF, en collaboration avec ses partenaires institutionnels et commerciaux, a mis en place des campagnes de mobilisation des supporters dans les pays hôtes et assure un dispositif logistique et organisationnel conforme aux standards internationaux. La billetterie est d'ores et déjà ouverte, et un large dispositif de diffusion permettra aux amateurs de football africain de suivre l'intégralité de la compétition.

Cette édition du CHAN, placée sous le signe de l'unité - PAMOJA signifiant « ensemble » en swahili - s'annonce comme une véritable célébration du football africain, de sa richesse culturelle et de son potentiel sportif.

Composition des groupes :

Groupe A : Kenya, Maroc, Angola, République Démocratique du Congo, Zambie

: Ouganda, Niger, Guinée, Algérie, Afrique du Sud Groupe D : Sénégal, Congo, Soudan, Nigeria

