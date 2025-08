Sénégal: BRVM - Le titre SAFCA détrône Unilever à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours.

Après 12 journées consécutives où il figurait à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours, le titre Unilever Côte d'Ivoire a été détrôné par le titre SAFCA à l'issue de la séance de cotation de ce vendredi 1er août 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM).

Le cours du titre SAFCA (Société Africaine de Crédit Automobile) passe ainsi de 800 FCFA la veille à 860 FCFA ce vendredi 1er août 2025, soit une augmentation de 60 FCFA et 7,50% en valeur relative. Au 31 décembre 2024, la société SAFCA a fait une perte de 165 millions de FCFA contre une perte de 579 en 2023. Au premier semestre 2025, ce résultat net est ressorti bénéficiaire de 226 millions de FCFA contre une perte de 37 millions FCFA au premier semestre 2024 (+710 %).

Après le titre SAFCA (plus 7,59% à 860 FCFA), le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,49 % à 52 640 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 4,17% à 1 250 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 3,48% à 595 FCFA) et TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (plus 2,97% à 2 600 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 2,19% à 2 455 FCFA), 0NATEL Burkina Faso (moins 2,08% à 2 350 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (moins 0,84% à 590 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 0,81% à 18 450 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 0,80% à 4 950 FCFA).

L'indice BRVM Composite a ainsi gagné 0,71% à 313,10 points contre 310,89 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 30 enregistre une hausse de 0,44% à 151,49 points contre 150,82 points la veille. Quant à l'indice BRVM Prestige, il a aussi progressé de 0,32% à 129,27 points contre 128,86 points précédemment.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 85,036 milliards, en se situant à 12 071,675 milliards de FCFA contre 11 986,638 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est par contre en baisse de 33,007 milliards, en passant de 10 588,452 milliards de FCFA la veille à 10 555,445 milliards de FCFA ce vendredi 1er août 2025.

La valeur totale des transactions est encore remontée d'un cran en passant de 904,689 millions de FCFA la veille à 1,060 milliard de FCFA ce 1er août 2025.