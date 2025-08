Afrique: Burkina Faso - au moins une centaine de personnes tuées dans des attaques

Au Burkina Faso, la semaine a été marquée par plusieurs attaques terroristes. Les plus violentes ont visé la commune de Dargo, dans la région du Centre-Nord, et le convoi de ravitaillement de la ville de Gorom-Gorom, dans le Sahel. Au moins 100 personnes, soldats, VDP et civils, ont été tués durant ces attaques, selon plusieurs sources sur place.

Lundi dernier, dans la région du Sahel, un convoi de ravitaillement, parti de Dori, est visé par des jihadistes. Le convoi, pourtant sécurisé par des soldats et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), transportait du riz, du mil, de l'huile et du carburant à destination de la ville voisine de Gorom-Gorom.

Les assaillants, identifiés par des sources sécuritaires, comme des combattants de l'État islamique dans le Grand Sahel, ont abattu plusieurs soldats, des chauffeurs, et incendié des dizaines de camions.

Le même jour, une autre attaque visait un camp militaire de la commune de Dargo, dans le Centre-Nord. Selon des sources locales, une cinquantaine de soldats ont été tués et une partie de l'équipement et de l'armement, dont des kalachnikovs, emportés par les terroristes.

D'autres postes de l'armée burkinabè dans plusieurs villages des régions de la boucle du Mouhoun, du Centre-Est, et de la région de l'Est ont reçu la visite de groupes armés. Des attaques qui se sont là aussi soldées par la mort de plusieurs supplétifs VDP et de populations civiles.

