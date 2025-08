Ile Maurice: Respecter les places de stationnement réservées - Un droit, pas un privilège

Ce samedi 2 août à midi, le Bagatelle Mall se transformera en un lieu de mobilisation et de sensibilisation. À l'initiative de l'Association Pour La Protection Des Droits Des Handicapés (APDH), un événement y sera organisé pour dénoncer le non-respect persistant des places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap à Maurice. Trop souvent ignorées, parfois délibérément occupées illégalement, ces places pourtant essentielles ne bénéficient ni d'une protection légale suffisante, ni du respect du grand public.

«Ce petit carré bleu au sol n'est pas un privilège, mais un droit», martèle Ashvin Gudday, vice-président de l'APDH. Il insiste sur le fait que ces emplacements permettent aux personnes à mobilité réduite d'avoir un accès facilité aux lieux publics, grâce à un espace adapté à leurs besoins spécifiques. «Il ne s'agit pas d'un confort supplémentaire, mais d'une nécessité. Une personne en fauteuil roulant ou avec des limitations physiques a besoin de manoeuvrer avec sécurité et autonomie.»

Malheureusement, les cas de stationnement abusif sont nombreux, comme en témoignent les vidéos et photos relayées sur les réseaux sociaux. Supermarchés, hôpitaux, bâtiments administratifs... les exemples ne manquent pas. En l'absence d'une législation ferme et de sanctions concrètes, le laisser-aller règne. L'APDH reçoit régulièrement des plaintes de citoyens indignés, qui dénoncent cette forme de discrimination passive mais bien réelle.

Pour faire évoluer les mentalités, l'association mise sur la sensibilisation. Grâce au soutien de partenaires tels qu'Ascencia et Bagatelle Mall, et avec l'aide de leur ambassadeur de campagne, Vinesen Vinz -- un militant inspirant en fauteuil roulant, l'événement de samedi combinera moments de réflexion, activités récréatives et spectacles culturels. «Vinesen est un modèle de courage et de résilience. Il incarne ce que nous défendons : la dignité et l'accès équitable pour tous», souligne Ashvin Gudday.

La journée sera aussi l'occasion d'interpeller les autorités. Des représentants de la police sont attendus, entre autres. Les ministres de la Sécurité sociale, Ashok Subron, et celui des Transports, Osman Mahomed, ont également été invités. Pris par d'autres engagements, ils délégueront des officiers de leurs ministères respectifs. L'APDH a déjà adressé des correspondances officielles à plusieurs ministères, notamment ceux de la Sécurité sociale et des Transports, pour réclamer une législation claire et applicable. «Il faut que ces droits soient protégés par la loi, et que les contrevenants soient sanctionnés. La sensibilisation ne suffit plus. Il faut passer à l'action.»

Outre les discours et les échanges, le programme inclura des prestations artistiques avec la participation d'artistes engagés qui soutiennent la cause. «Nous voulons aussi que cette journée soit festive et inclusive, pour montrer que le handicap ne doit pas être synonyme d'exclusion.»

À travers cette initiative, l'APDH espère semer les graines d'un changement durable. Car respecter les places de stationnement réservées, c'est faire preuve de civisme, de solidarité et surtout de justice. À noter que le thème choisi pour cette journée est : «Limitless Horizons : Our Space, Our Universe».