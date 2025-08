Tunisie: Orages, grêle et sirocco - Un samedi sous haute vigilance météorologique

Le ciel sera passagèrement nuageux ce samedi sur l'ensemble du pays. Selon les prévisions de l'Institut National de la Météorologie (INM), des nuages parfois denses sont attendus sur le Nord avec des pluies locales en matinée.

Dans l'après-midi, des cellules orageuses se formeront sur les régions de l'Ouest, pouvant ensuite s'étendre vers l'Est, où des chutes de grêle localisées ne sont pas exclues.

Le vent soufflera du secteur Est au Nord et au Centre, et du secteur Sud virant progressivement à l'Est dans les régions du Sud. Il sera généralement faible à modéré, mais se renforcera temporairement près des côtes et dans le Sud, atteignant plus de 80 km/h en rafales, notamment lors des orages, soulevant localement des tourbillons de sable.

La mer sera agitée dans le golfe de Gabès, peu agitée sur les autres côtes, avant de devenir agitée en fin de journée sur le Nord.

Côté températures, les maximales varieront entre 30 et 36°C sur le Nord, les zones côtières et les hauteurs, et entre 37 et 43°C sur le reste du pays. Des pics de 45°C sont attendus dans certaines zones du Sud, accompagnés de vents de sirocco.