Tunisie: Le ministère de l'Agriculture appelle les collecteurs de céréales à prendre les précautions nécessaires

Suite aux prévisions de l'Institut national de la météorologie annonçant l'apparition de cellules orageuses accompagnées de pluies dans l'après-midi sur les régions occidentales, s'étendant par la suite à certaines régions orientales avec des chutes de grêle limitées, le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé toutes les entreprises de collecte de céréales à prendre toutes les précautions nécessaires et à se préparer de manière optimale pour faire face aux conditions climatiques afin de préserver les céréales collectées et de respecter les règles de conservation des céréales.

Le ministère a également demandé aux délégations régionales de développement agricole et aux services de l'Office des céréales dans les régions de suivre les préparatifs des agents des centres de collecte concernés et de fournir l'assistance technique nécessaire.

De plus, le ministère a recommandé aux agriculteurs de bien fixer et sécuriser les serres climatisées, tout en insistant sur la nécessité de protéger le bétail, de le placer dans des endroits ombragés, de prendre toutes les précautions nécessaires et d'éviter de prendre des risques compte tenu des conditions météorologiques changeantes.