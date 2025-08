Tunisie: Glissements de terrain - L'urgence grimpe à Sidi Bou Saïd

Sidi Bou Saïd, l'un des villages les plus emblématiques de Tunisie, est aujourd'hui confronté à une menace silencieuse, mais bien réelle : les glissements de terrain. Vendredi, une réunion de travail s'est tenue sous la présidence du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Benchikh, en présence de représentants de plusieurs ministères et institutions concernées. L'objectif était de faire le point sur la situation et de définir des mesures urgentes pour prévenir une éventuelle catastrophe.

Un diagnostic détaillé a permis de dresser un état des lieux préoccupant. Les experts présents ont confirmé que les glissements enregistrés à Sidi Bou Saïd ne sont pas nouveaux, mais que la situation s'est récemment aggravée en raison de facteurs naturels et géologiques. La colline concernée est désormais jugée instable, et le risque d'effondrement partiel n'est plus à écarter.

Face à cette urgence, le ministre a appelé à une mobilisation immédiate et coordonnée de toutes les parties prenantes. Il a insisté sur la nécessité d'accélérer les interventions techniques, d'impliquer des experts en géologie et en ingénierie du sol, et de renforcer la surveillance continue du site.

Un processus de révision des études existantes sera également engagé. Un bureau d'études spécialisé sera recruté afin de mettre à jour les données techniques et de proposer des solutions concrètes et durables. Les autorités comptent ainsi prévenir l'aggravation du phénomène et protéger les habitants, les biens, ainsi que le patrimoine architectural et paysager unique de Sidi Bou Saïd.

La réunion a en outre permis de réaffirmer l'importance du suivi administratif rigoureux et de la coordination entre les différentes structures impliquées. L'ensemble des efforts visent à concilier urgence, rigueur technique et préservation d'un site classé, cher aux Tunisiens et admiré à travers le monde.