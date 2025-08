Tunisie: Seniors - Les troubles de la marche, deuxième cause de décès dans le monde

Dans une déclaration à la TAP, le médecin Afef Hammami a souligné que les chutes sont la deuxième cause de décès dans le monde chez les personnes de plus de 65 ans. Elle a précisé que les troubles de la marche sont fréquents chez les seniors, touchant environ 35 % des personnes de plus de 70 ans à l'échelle mondiale.

La spécialiste a défini les troubles de la marche comme une manière de marcher anormale, caractérisée par une démarche lente, un déséquilibre ou un arrêt soudain. Ces troubles peuvent avoir des origines musculaires, sensorielles, neurologiques ou psychologiques. liées à des maladies comme Alzheimer ou Parkinson, aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) ou à la neuropathie périphérique. Quant aux causes psychologiques, elles sont liées à la peur de tomber, qui peut elle-même être une cause de troubles de la marche ou de chutes. Ces dernières peuvent avoir de graves conséquences, augmentant le risque de décès chez les seniors.

Le médecin a également mentionné que la prise de certains médicaments peut provoquer des troubles de la marche. Elle a cité les tranquillisants, les traitements pour les troubles du sommeil, de l'humeur et du comportement, ainsi que les médicaments contre l'hypertension et les antipsychotiques. Les interactions entre plusieurs médicaments sont également en cause.

De plus, des facteurs nutritionnels, la perte de masse musculaire et les carences en vitamines font partie des principales causes de chutes.

Pour traiter ces troubles, le médecin recommande de s'attaquer à leurs causes et de consulter son médecin traitant. Elle préconise également la physiothérapie pour renforcer les muscles et améliorer l'équilibre. Enfin, elle a insisté sur le rôle crucial de la famille pour aider leurs aînés en leur fournissant un environnement sécurisé et en utilisant des aides techniques si nécessaire.