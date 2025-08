Madagascar: Réhabilitation RN4 - Soixante kilomètres de routes à bitumer

Quatre entreprises chinoises ont obtenu les trois lots pour les travaux de réhabilitation de la route nationale 4, reliant Tanà à Mahajanga.

Le programme prévoit le bitumage d'environ 60 km sur les 198,75 km répartis sur trois lots à réparer d'ici la fin de l'année. Les travaux vont durer cinq mois, mais le ministère prévoit une certaine amélioration de la route d'ici deux mois sur cet axe de la RN4.

Ces actions entrent dans le cadre du programme de développement durable des routes (PDDR) à Madagascar.

« Des travaux de maintien de la circulation ont été entamés depuis le mois de mars après le Conseil des ministres qui s'est déroulé en mars à Mahajanga. Actuellement, des travaux de scarification sont observés sur une certaine partie de la nationale. On reconnaît que le chantier est en retard car il dépend de nombreux facteurs. Entre autres, la carrière pour l'extraction des caillasses indispensables aux travaux. Nous avons dû encore attendre l'autorisation du ministère des Mines pour le tir des mines et les résultats de l'impact environnemental. On a encore dû réunir les concasseurs et tant de matériels utiles pour les oeuvres. Nous avons demandé les plannings des entreprises. Aujourd'hui, les conditions sont réunies et les entreprises chinoises commencent à travailler. Nous avons entendu toutes les remarques et les critiques des usagers et du public. On pourra constater une certaine évolution d'ici deux mois, après la première couche de base. La durée du voyage sera alors réduite si, en décembre, le trajet durait plus d'une journée », a expliqué le ministre des Travaux publics, Richard Théodore Rafidison.

Le chantier est divisé en trois lots. Le premier lot se situe entre le district d'Ankazobe et Antsiafabositra. Les travaux du lot vont toucher une distance de 63,90 km de route entre ces deux endroits, mais seulement 20 km seront bitumés d'ici la fin de l'année.

Le deuxième lot commence à Antsiafabositra jusqu'à Ambalanjanakomby pour le projet de bitumage de 20 km sur les 65,20 km compris dans cette partie.

Instructions

Tandis que le tronçon de 20 km sur les 66,65 km à goudronner se trouve à partir d'Andranofasika jusqu'à Mahajanga, prévu dans le 3e lot.

Selon le ministre des Travaux publics, ces travaux sont financés en partie par la Banque mondiale, tandis qu'une autre partie est appuyée par le Fonds routier (FR).

Les chantiers sur la RN4 disposent désormais d'une carrière pour les pierres nécessaires. Un essai de tir des mines a été réalisé le 14 juillet dernier au PK 95+100 et PK 208+000 situés à Ambohimiadana, commune rurale de Kiangara, région Analamanga, sur la RN4.

Jeudi dernier, une délégation dirigée par le ministre des Travaux publics a effectué une visite sur le chantier le long de la route nationale 4. Ce, afin de constater de visu l'avancement des travaux.

Des instructions ont été données pour accélérer leur avancement. Les travaux de maintien de la circulation concernent surtout les gros points noirs.

Pour le moment, la portion très endommagée et qui constitue un véritable cauchemar pour les conducteurs se trouve à partir d'Andranomamy, limitrophe de Boeny, en passant par Andranofasika jusqu'à Mahajanga. Le plus dur à traverser est inclus également entre Tsarahonenana et Ambondromamy.