Madagascar: Tourisme - La région Analamanga se dote d'un nouveau guide

Promouvoir le tourisme autrement. Il est souvent difficile pour les particuliers de trouver des sentiers dans lesquels se promener après un week-end chargé.

Maintenant, plus de quarante-neuf parcours pédestres, situés dans huit districts d'Analamanga, seront disponibles dans un ouvrage. « Visit Analamanga », c'est le titre de ce livre de cent vingt-huit pages, destiné à promouvoir plusieurs sites emblématiques de cette région des Hautes-Terres centrales. Il est également destiné aux randonneurs pédestres de tous les niveaux.

« Nous avons compilé et enregistré dans cet ouvrage tous les sites historiques de la région Analamanga. Il y a également des tracés à suivre pour les randonneurs, censés les guider à travers les sentiers détaillés dans cet ouvrage, ainsi que les points de vente d'articles artisanaux », explique Harimisa Razafinavalona, directeur exécutif de l'Office régional du tourisme Analamanga (Ortana), lors d'une conférence de presse à Ambodivona. Derrière ce livre, l'enjeu est double, voire triple. Il s'agit de revigorer le tourisme local, qui constitue une niche de plus de sept millions d'individus et qui fait vivre les communautés. En effet, les retombées en matière de consommation locale estimées, hors équipement, avoisinent les 1,5 milliard d'ariary par an.

Levier

Pour la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Viviane Dewa, l'équation est simple. « Derrière les quarante-neuf parcours pédestres du guide, ce sont vingt-sept communes rurales et trois cent trois fokontany, ainsi que cent dix mille habitants, hors d'Antananarivo, qui sont touchés de près ou de loin par cette cette initiative touristique. Cela constituera un levier pour le développement durable des communautés et encouragera en même temps le contact humain avec les touristes et les communautés locales », estime-t-elle.

Ce guide propose trois types de parcours : le trek des collines sacrées, qui couvre 182 kilomètres en 9 étapes, les circuits balades avec 23 parcours et les randonnées classiques qui comptent 14 parcours. Ce guide livresque permet une expérience de randonnée autonome pour les randonneurs, mais il vient aussi compléter le travail des guides touristiques sur le terrain. Pour le moment, l'ouvrage est disponible dans les kiosques de l'Ortana, en version française. Une version en anglais est également en préparation, d'après les responsables.