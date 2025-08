Afrique: CHAN J-1 - Madagascar veut prendre sa revanche sur la Mauritanie

Place à la phase de groupes à partir de ce week-end. Madagascar affrontera la Mauritanie dimanche, lors de son premier match à Dar es-Salaam, capitale tanzanienne.

Nouveau départ. Madagascar, médaillé de bronze lors de la précédente édition en 2023 en Algérie, tout comme les dix-huit autres nations qualifiées pour la phase finale du Championnat d'Afrique des nations (CHAN), rêve de podium et de sacre. La 8e édition de cette compétition continentale, réservée aux joueurs locaux, se disputera du 2 au 30 août au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda. La phase de groupes s'étendra du 2 au 19 août. Le groupe B, composé de la Tanzanie, de Madagascar, de la République centrafricaine, du Burkina Faso et de la Mauritanie, évoluera à Dar es-Salaam.

Madagascar débutera face à la Mauritanie dimanche à 20 heures, au stade Benjamin Mkapa de Dar es-Salaam. La Mauritanie est légèrement favorite sur le papier. Les Mourabitounes restent sur deux victoires lors de leurs deux dernières confrontations avec Madagascar, toutes en match amical. La plus récente remonte au 14 novembre 2023, où la Mauritanie s'était imposée 2-1 lors d'un match de préparation aux éliminatoires de la CAN 2024, pendant la fenêtre FIFA au Maroc.

Meilleur parcours

Trois ans plus tôt, le 14 juin 2019, les Barea s'étaient inclinés 1-3 face aux Mauritaniens, dans le cadre de la préparation à la CAN 2019 en Égypte. Sur le plan statistique, la Mauritanie occupe la 111e place au classement FIFA, et la 28e au niveau africain. Elle compte trois participations à la phase finale de la CAN, atteignant les huitièmes de finale en 2024. Madagascar, de son côté, est classé 115e mondial et 29e africain.

Le meilleur parcours des Barea reste leur qualification en quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte, sans oublier la médaille de bronze obtenue au 7e Championnat d'Afrique des nations en Algérie en 2023.

Bref, ce ne sont là que des statistiques. Le football se joue à onze contre onze sur un terrain, et tout peut arriver, selon la performance et la chance de chaque équipe.