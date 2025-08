Madagascar: Tennis / U16 filles - Soa Ainatia Andriamaniraka sort victorieuse

Soa Ainatia Andriamaniraka a dompté Mateï Randrianasolo en deux sets au terme d'une finale haletante. Le tournoi des Princes révèle ainsi une championne à suivre de près.

Le tournoi de tennis, connus sous le nom de Tournoi des Princes, qui s'est joué à l'ACSA à Ambohidahy, a pris fin hier. Sous le soleil éclatant, la jeune Soa Ainatia Andriamaniraka s'est imposée avec brio en finale. Elle a battu Mateï Randrianasolo en deux sets 6-0, 7-6\[3] au terme d'un match riche en rebondissements. Un succès qui confirme l'essor d'une nouvelle génération de raquettes malgaches ambitieuses.

L'ensemble des finales ont montré le savoir-faire des jeunes raquettes malgaches en matière de tennis. Toutes les jeunes raquettes ont montré leur potentiel, qui promet un avenir radieux à condition qu'il y ait des suivis et des encadrements appropriés et à long terme.

Le tournoi, initié pour préparer les jeunes au championnat national qui débutera bientôt à Ankatso, a rassemblé les meilleurs espoirs du tennis malgache. Le duel a débuté à 12h50. D'entrée, Soa Ainatia imprime son rythme et breake son adversaire. En moins de trente minutes, elle inflige un sévère 6-0 à Mateï Randrianasolo, pénalisée par un déplacement limité et de nombreuses fautes directes. « Je n'ai pas réussi à entrer dans le match », a confié Mateï Randrianasolo après la rencontre.

Maturité grandissante

Mais le scénario change radicalement dans le second set. Mateï Randrianasolo réussit un double break pour mener 4-1. Acculée, Soa Ainatia hausse le ton et revient progressivement dans le match. Alors que Mateï mène 6-5 et sert pour empocher la manche, Soa Ainatia parvient à égaliser à 6-6, forçant un tie-break décisif.

Plus lucide dans les points importants, Soa Ainatia s'impose finalement 7 points à 3. « J'ai su me surpasser et rester concentrée malgré la pression », a-t-elle confié à l'issue du match.

Sa victoire illustre la maturité grandissante de cette joueuse prometteuse, capable de gérer les moments clés.

Le directeur du tournoi, Dimitri Rabeson, s'est dit satisfait du niveau affiché par les participantes.

« Ce tournoi sert à donner du rythme avant le championnat national. Il est essentiel qu'elles disputent plus de rencontres officielles pour progresser ».

La réussite de l'événement s'explique aussi par une organisation rigoureuse, assurée par Aina Princia et Nathalie, avec le soutien de partenaires comme Carrefour Madagascar, Jumbo Score, Supermaki, Promo HMD, TennisPadel Madagascar et Monsieur Robert.

Au-delà de cette victoire, le Tournoi des Princes a surtout permis de mesurer le potentiel des jeunes joueuses malgaches. À condition d'un suivi sérieux et d'un encadrement à long terme, ces graines de championnes peuvent faire briller Madagascar sur la scène régionale.